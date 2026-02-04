Рух проводит спарринг с клубом Аустрия Клагенфурт. Стартовые составы
Поединок «Рух» – «Аустрия» Клагенфурт состоится 4 февраля в 12:00 по Киеву
«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 4 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграют с австрийским клубом «Аустрия» Клагенфурт.
Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В турнирной таблице команда занимает 11 место.
«Рух» проведет второй спарринг за два дня. 3 февраля команда сыграла товарищеский матч с клубом «Младость» из Черногории, в котором одержала победу со счетом 3:1.
Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 4 февраля, 12:00
«Рух» (Украина) – «Аустрия» Клагенфурт (Австрия)
