Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух проводит спарринг с клубом Аустрия Клагенфурт. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Рух Львов
04.02.2026 12:00 - : -
Аустрия Клагенфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Рух проводит спарринг с клубом Аустрия Клагенфурт. Стартовые составы

Поединок «Рух» – «Аустрия» Клагенфурт состоится 4 февраля в 12:00 по Киеву

ФК Рух

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В среду, 4 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграют с австрийским клубом «Аустрия» Клагенфурт.

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. В турнирной таблице команда занимает 11 место.

«Рух» проведет второй спарринг за два дня. 3 февраля команда сыграла товарищеский матч с клубом «Младость» из Черногории, в котором одержала победу со счетом 3:1.

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 4 февраля, 12:00

«Рух» (Украина) – «Аустрия» Клагенфурт (Австрия)

По теме:
Рух Львов – Аустрия Клагенфурт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи, 3 февраля. Поражение Шахтера, разгром от Полесья
ФОТО. Он залечил травму. Бразильский легионер Шахтера вернулся в игру
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
