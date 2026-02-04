50 очков после 23 туров. Признак чемпионского сезона для Милана?
Россонери продлили свою беспроигрышную серию до 22 матчей
Милан третий раз в своей истории набрал 50+ очков после 23 сыгранных туров Серии А.
Юбилейное количество очков в сезоне россонери набрали после победного выездного матча 23 тура против Болоньи (3:0).
В двух предыдущих подобных сезонах, когда Милан набрал 50 очков за аналогичный период чемпионата, он становился чемпионом Италии по окончании сезона.
Сезоны Милана с 50+ набранными очками в Серии А после 23 сыгранных туров
- 1995/96 – 50
- 2003/04 – 58
- 2025/26 – 50
Также Милан продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 22 матчей, которая является самой длинной серией среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).
22 матча без поражений – лучший результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.
Беспроигрышная серия Милана в Серии А (22)
- Болонья – Милан – 0:3
- Рома – Милан – 1:1
- Милан – Лечче – 1:0
- Комо – Милан – 1:3
- Фиорентина – Милан – 1:1
- Милан – Дженоа – 1:1
- Кальяри – Милан – 0:1
- Милан – Верона – 3:0
- Милан – Сассуоло – 2:2
- Торино – Милан – 2:3
- Милан – Лацио – 1:0
- Интер – Милан – 0:1
- Парма – Милан – 2:2
- Милан – Рома – 1:0
- Аталанта – Милан – 1:1
- Милан – Пиза – 2:2
- Милан – Фиорентина – 2:1
- Ювентус – Милан – 0:0
- Милан – Наполи – 2:1
- Удинезе – Милан – 0:3
- Милан – Болонья – 1:0
- Лечче – Милан – 0:2
50 - #ACMilan picked up 50 points after 23 #SerieA seasonal games only for the third time in the three points for a win era, following 2003/04 (58) and 1995/96 (50): in both cases they won the league at the end of the season. Vertex.#Bolognamilan pic.twitter.com/MvaNAKUtMi— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 3, 2026
