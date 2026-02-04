Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
50 очков после 23 туров. Признак чемпионского сезона для Милана?

Россонери продлили свою беспроигрышную серию до 22 матчей

50 очков после 23 туров. Признак чемпионского сезона для Милана?
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан третий раз в своей истории набрал 50+ очков после 23 сыгранных туров Серии А.

Юбилейное количество очков в сезоне россонери набрали после победного выездного матча 23 тура против Болоньи (3:0).

В двух предыдущих подобных сезонах, когда Милан набрал 50 очков за аналогичный период чемпионата, он становился чемпионом Италии по окончании сезона.

Сезоны Милана с 50+ набранными очками в Серии А после 23 сыгранных туров

  • 1995/96 – 50
  • 2003/04 – 58
  • 2025/26 – 50

Также Милан продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 22 матчей, которая является самой длинной серией среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).

22 матча без поражений – лучший результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (22)

  • Болонья – Милан – 0:3
  • Рома – Милан – 1:1
  • Милан – Лечче – 1:0
  • Комо – Милан – 1:3
  • Фиорентина – Милан – 1:1
  • Милан – Дженоа – 1:1
  • Кальяри – Милан – 0:1
  • Милан – Верона – 3:0
  • Милан – Сассуоло – 2:2
  • Торино – Милан – 2:3
  • Милан – Лацио – 1:0
  • Интер – Милан – 0:1
  • Парма – Милан – 2:2
  • Милан – Рома – 1:0
  • Аталанта – Милан – 1:1
  • Милан – Пиза – 2:2
  • Милан – Фиорентина – 2:1
  • Ювентус – Милан – 0:0
  • Милан – Наполи – 2:1
  • Удинезе – Милан – 0:3
  • Милан – Болонья – 1:0
  • Лечче – Милан – 0:2
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан статистика Болонья - Милан Болонья
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
