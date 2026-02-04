50 очков после 23 туров. Признак чемпионского сезона для Милана?

Милан третий раз в своей истории набрал 50+ очков после 23 сыгранных туров Серии А.

Юбилейное количество очков в сезоне россонери набрали после победного выездного матча 23 тура против Болоньи (3:0).

В двух предыдущих подобных сезонах, когда Милан набрал 50 очков за аналогичный период чемпионата, он становился чемпионом Италии по окончании сезона.

Сезоны Милана с 50+ набранными очками в Серии А после 23 сыгранных туров

1995/96 – 50

2003/04 – 58

2025/26 – 50

Также Милан продолжил свою беспроигрышную серию в Серии А до 22 матчей, которая является самой длинной серией среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Последний раз Милан проигрывал в чемпионате Италии еще в конце августа, в домашнем поединке 1-го тура против Кремонезе (1:2).

22 матча без поражений – лучший результат россонери, начиная с сезона 1992/93. Тогда, в период с сентября по март Милан совершил серию без поражений в Серии А длиной в 23 матча.

Беспроигрышная серия Милана в Серии А (22)

Болонья – Милан – 0:3

Рома – Милан – 1:1

Милан – Лечче – 1:0

Комо – Милан – 1:3

Фиорентина – Милан – 1:1

Милан – Дженоа – 1:1

Кальяри – Милан – 0:1

Милан – Верона – 3:0

Милан – Сассуоло – 2:2

Торино – Милан – 2:3

Милан – Лацио – 1:0

Интер – Милан – 0:1

Парма – Милан – 2:2

Милан – Рома – 1:0

Аталанта – Милан – 1:1

Милан – Пиза – 2:2

Милан – Фиорентина – 2:1

Ювентус – Милан – 0:0

Милан – Наполи – 2:1

Удинезе – Милан – 0:3

Милан – Болонья – 1:0

Лечче – Милан – 0:2