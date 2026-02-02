Как выглядит рейтинг WTA после Aus Open? Свитолина вернулась в топ-10!

2 февраля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинская теннисистка Элина Свитолина добралась до полуфинала мейджора и поднялась на десятое место. Свитолина впервые с сентября 2021 года вернулась в топ-10.

Две другие ведущие украинские теннисистки – Марта Костюк и Даяна Ястремская – покинули Australian Open в первом же раунде и потеряли позиции. Марта опустилась с 20-й строчки на 23-ю, а Даяна – с 28-й на 43-ю.

Александа Олейникова, несмотря на то, что также завершила выступления в Мельбурне в первом круге, прибавила одно место – она 91-я. Юлия Стародубцева преодолела квалификацию и с 110-й строчки поднялась на 102-ю (также выиграла один матч на соревнованиях WTA 125 в Маниле).

Ангелина Калинина преодолела отбор к AO-2026 – плюс 12 мест и текущая 162-я позиция. В топ-200 из украинок также входит Дарья Снигур – 144-я (минус восемь мест).

Украинки в рейтинге WTA

Чемпионка Australian Open 2026 Елена Рыбакина поднялась на третье место и отстает от второй Иги Свентек лишь на 368 очков. Первой ракеткой мира является Арина Соболенко.

Коко Гауфф опустилась на пятое место. На четвертой позиции идет Аманда Анисимова.

Из других изменений в топ-10: вышеупомянутый прогресс Элины Свитолиной, а также Белинда Бенчич поднялась на девятую строчку.

Прошлогодняя чемпионка мейджора в Австралии Мэдисон Киз в этом сезоне покинула турнир в четвертом раунде и в обновленном рейтинге WTA занимает 15-е место.

Топ-10 рейтинга WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 31-я.

В топ-100 также входит Надежда Киченок – 63-я. Марта Костюк не сумела защитить прошлогодний парный четвертьфинале Aus Open и опустилась на 156-е место.

Украинки в парном рейтинге WTA