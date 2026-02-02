Месси близок к возвращению в Европу: ведутся переговоры с известным клубом

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщает Левент Тюземен.

По информации источника, 38-летний футболист ведет переговоры с турецким грандом. Его условия следующие: он не будет ездить на гостевые матчи и проведет лишь домашние матчи в Стамбуле. Переговоры продвигаются быстро.

В прошедшем сезоне Лионель Месси провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 43 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник может перебраться в «Галатасарай».