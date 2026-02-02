Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси близок к возвращению в Европу: ведутся переговоры с известным клубом
Major League Soccer
02 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 02 февраля 2026, 14:01
1044
1

Месси близок к возвращению в Европу: ведутся переговоры с известным клубом

Легендарный аргентинец может стать игроком «Галатасарая»

02 февраля 2026, 13:59 | Обновлено 02 февраля 2026, 14:01
1044
1 Comments
Месси близок к возвращению в Европу: ведутся переговоры с известным клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщает Левент Тюземен.

По информации источника, 38-летний футболист ведет переговоры с турецким грандом. Его условия следующие: он не будет ездить на гостевые матчи и проведет лишь домашние матчи в Стамбуле. Переговоры продвигаются быстро.

В прошедшем сезоне Лионель Месси провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 43 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник может перебраться в «Галатасарай».

По теме:
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Роналду может сенсационно вернуться в Европу
Арсенал хочет совершить суперподписание в последний день трансферного окна
трансферы чемпионат Турции по футболу Major League Soccer (MLS) Интер Майами Галатасарай Лионель Месси
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02 февраля 2026, 00:07 1
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары

1 февраля определились все полуфиналисты континенталього первенства

Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Теннис | 01 февраля 2026, 14:50 0
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open

1 февраля Карлос впервые стал победителем Открытого чемпионата Австралии

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 02.02.2026, 03:22
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб
Футбол | 02.02.2026, 11:18
Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб
Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Не пишіть х-ню!!! Месі і Галатасарай.... 
Ответить
0
Популярные новости
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем