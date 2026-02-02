Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал хочет совершить суперподписание в последний день трансферного окна
Англия
02 февраля 2026, 12:44 | Обновлено 02 февраля 2026, 12:50
Арсенал хочет совершить суперподписание в последний день трансферного окна

Сандро Тонали может перебраться в лондонский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, лондонский гранд намерен подписать 25-летнего футболиста в последний день трансферного окна. Это будет непросто, ибо «сороки» отказались от начала переговоров.

В текущем сезоне Сандро Тонали провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» потерял чемпиона Европы до конца сезона.

Сандро Тонали Арсенал Лондон Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
