Арсенал хочет совершить суперподписание в последний день трансферного окна
Сандро Тонали может перебраться в лондонский гранд
Итальянский полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, лондонский гранд намерен подписать 25-летнего футболиста в последний день трансферного окна. Это будет непросто, ибо «сороки» отказались от начала переговоров.
В текущем сезоне Сандро Тонали провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» потерял чемпиона Европы до конца сезона.
