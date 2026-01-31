Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026

31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне

ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко не сдержала слез после проигранного финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

31 января Елена Рыбакина одолела «нейтралку» в решающем поединке мейджора со счетом 6:4, 4:6, 6:4 и завоевала трофей.

Для Соболенко это второй проигранный финал Australian Open подряд. В 2025 году она уступила Мэдисон Киз в матче за титул.

После завершения встречи Арина накрылась полотенцем и пустила слезу.

ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Елена РЫБАКИНА: «Огромное спасибо Казахстану. Я чувствовала поддержку»
Что сказали Синнер и Джокович после битвы в полуфинале Australian Open 2026
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
