Первая ракетка мира Арина Соболенко не сдержала слез после проигранного финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

31 января Елена Рыбакина одолела «нейтралку» в решающем поединке мейджора со счетом 6:4, 4:6, 6:4 и завоевала трофей.

Для Соболенко это второй проигранный финал Australian Open подряд. В 2025 году она уступила Мэдисон Киз в матче за титул.

После завершения встречи Арина накрылась полотенцем и пустила слезу.

ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026

