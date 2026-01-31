ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне
Первая ракетка мира Арина Соболенко не сдержала слез после проигранного финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
31 января Елена Рыбакина одолела «нейтралку» в решающем поединке мейджора со счетом 6:4, 4:6, 6:4 и завоевала трофей.
Для Соболенко это второй проигранный финал Australian Open подряд. В 2025 году она уступила Мэдисон Киз в матче за титул.
После завершения встречи Арина накрылась полотенцем и пустила слезу.
