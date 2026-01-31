Экс-футболист Динамо, который играет в Украине, станет свободным агентом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 14:49 |
Контракт Романа Вантуха с луганской «Зарей» истекает после завершения сезона 2025/26

ФК Заря Луганск. Роман Вантух

Защитник луганской «Зари» Роман Вантух получит статус свободного агента после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил сайт болельщиков команды.

В услугах 27-летнего футболиста были заинтересованы сразу несколько команд из Украины, однако «Заря» отказалась отпускать бывшего игрока киевского «Динамо».

Вантух проведет в составе команды Виктора Скрипника ближашие полгода, после чего сможет искать другие варианты для продолжения выступлений.

В течении своей карьеры защитник играл за «Динамо», донецкий «Олимпик», «Александрию», одесский «Черноморец» и «Днепр-1». В августе 2022 года договорился о сотрудничестве с «Зарей».

В составе луганской команды Вантух провел 82 поединка, в которых забил четыре гола. Трансферная стоимость флангового защитника составляет 700 тысяч евро.

Заря Луганск Роман Вантух Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
