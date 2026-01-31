Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Англия
2

Вошли в топ-100 списка

Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Салах

По информации британских СМИ, форвард Ливерпуля Мохамед Салах и нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вошли в топ-100 наибольших налогоплательщиков Англии среди физических лиц.

Салах с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю занимает в списке 81-е место, а Холанд с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю находится на 72-й позиции.

Сообщается, что египтянин ежегодно отдает 14,5 млн фунтов в виде налогов, а норвежец – 16,9 млн фунтов.

Контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года, а договор Холанда – до лета 2034 года.

Эрлинг Холанд Мохамед Салах Английская Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Комментарии
