Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы

По информации британских СМИ, форвард Ливерпуля Мохамед Салах и нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вошли в топ-100 наибольших налогоплательщиков Англии среди физических лиц.

Салах с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю занимает в списке 81-е место, а Холанд с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю находится на 72-й позиции.

Сообщается, что египтянин ежегодно отдает 14,5 млн фунтов в виде налогов, а норвежец – 16,9 млн фунтов.

Контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года, а договор Холанда – до лета 2034 года.