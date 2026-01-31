ФОТО. Сборы Шахтера. Двойная нагрузка, праздник для Турана и два выходных

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 11:23 | Обновлено 31 января 2026, 11:30
Главный тренер горняков отпраздновал 39-й день рождения

ФК Шахтер

В пятницу, 30 января, футболисты «Шахтера» на зимнем сборе в турецком Белеке провели две тренировочные сессии.

Утро в лагере «оранжево-чёрных» началось с поздравлений главного тренера Арды Турана, который отметил 39-летие, и голкипера Дмитрия Ризныка, отпраздновавшего 27-й день рождения. Игроки, тренерский штаб и персонал команды тепло поздравили наставника и вратаря, пожелав мира, здоровья и новых громких побед.

Тренировка стартовала с активации в фитнес-зале, далее на поле выполнили много беговой работы, а также отточили удержание мяча и выполнили игровые упражнения в формате 1 на 1 и 2 на 2.

После обеда и короткого отдыха в отеле команда отправилась на второе занятие, которое началось в 17:30 по местному времени. Программу вечерней сессии составили разминка, квадраты, упражнения на удержание и отбор, а главным элементом стала первая на этих сборах полноценная двусторонняя игра на всё поле.

В субботу, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, по решению тренерского штаба команда получит два выходных – для отдыха и качественного восстановления после напряжённой работы в течение недели.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
