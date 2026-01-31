Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стали известны чемпионы Australian Open 2026 в мужском парном разряде
Стали известны чемпионы Australian Open 2026 в мужском парном разряде

Кристиан Харрисон и Нил Скупски в финале одолели дуэт Джейсон Кублер / Марк Полманс

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Харрисон и Нил Скупски

Американско-британский дуэт Кристиан Харрисон / Нил Скупски завоевал трофей Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском парном разряде.

В финале Кристиан и Нил переиграли австралийский дуэт Джон Кублер / Марк Полманс за 1 час и 50 минут.

Australian Open 2026. Пары. Финал

Джейсон Кублер (Австралия) / Марк Полманс (Австралия) – Кристиан Харрисон (США) / Нил Скупски (Великобритания) [6] – 6:7 (4:7), 4:6

Харрисон и Скупски провели второй совместный турнир вместе. На соревнованиях АТР 250 в Аделаиде перед стартом мейджора в Мельбурне они дошли до полуфинала.

На пути к трофею Australian Open Кристиан и Нил, помимо Кублера и Полманса, также выиграли у тандемов Якоб Шнайттер / Марк Вальнер, Педро Мартинес / Хауме Муньяр, Таллон Грикспор / Ботик ван де Зандсхульп, Петр Ноуза / Патрик Рикл и Марсель Гранольерс / Орасио Себальос.

Харрисон впервые сыграл в финале турнира Grand Slam и завоевал первый трофей. Для Скупски это был шестой решающий поединок на слэмах и второй титул – в 2023 году он стал чемпионом Уимблдона.

С понедельника Скупски возглавит мировой рейтинг в парном разряде – на первом месте Нил ранее уже находился 35 недель. Харрисон поднимается на 11-е место – личный рекорд.

Джейсон Кублер Марк Полманс Кристиан Харрисон Нил Скупски Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
