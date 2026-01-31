Где Ванат и Цыганков? Стартовые составы Овьедо и Жироны на матч Ла Лиги

В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Овьедо» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Estadio Municipal Carlos Tartiere» в Овьедо. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. С первых минут на поле выйдут два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов начнет игру со скамейки запасных.

После 21 сыгранного тура «Жирона» набрала 25 баллов и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Мичела идут на серии из четырех матчей без поражений (три победы и одна ничья).

«Реал Овьедо» является главным претендентом на вылет из элитного дивизиона, занимая 20-е место. В активе команды всего 13 баллов, а отставание от 17-й позиции составляет девять очков.

Стартовые составы Реал Овьедо и Жироны на матч чемпионата Испании: