Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Ванат и Цыганков? Стартовые составы Овьедо и Жироны на матч Ла Лиги
Испания
31 января 2026, 13:51 |
947
1

Где Ванат и Цыганков? Стартовые составы Овьедо и Жироны на матч Ла Лиги

Поединок 22-го тура чемпионата Испании состоится 31 января в 15:00 по киевскому времени

31 января 2026, 13:51 |
947
1 Comments
Где Ванат и Цыганков? Стартовые составы Овьедо и Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Реал Овьедо» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Estadio Municipal Carlos Tartiere» в Овьедо. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. С первых минут на поле выйдут два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов начнет игру со скамейки запасных.

После 21 сыгранного тура «Жирона» набрала 25 баллов и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Мичела идут на серии из четырех матчей без поражений (три победы и одна ничья).

«Реал Овьедо» является главным претендентом на вылет из элитного дивизиона, занимая 20-е место. В активе команды всего 13 баллов, а отставание от 17-й позиции составляет девять очков.

Стартовые составы Реал Овьедо и Жироны на матч чемпионата Испании:

По теме:
Жирона станет первым клубом Ла Лиги, в котором украинцы сыграют 150+ матчей
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30 января 2026, 17:08 3
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой

Бою Джошуа – Фьюри таки быть?

Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Теннис | 30.01.2026, 13:29
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
Футбол | 31.01.2026, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Бокс | 31.01.2026, 08:38
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Должны выигрывать на изи.
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 4
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 14
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем