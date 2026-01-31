Второй спарринг за день. ЛНЗ сыграет с ФК «Железничар»
Матч ЛНЗ – «Железничар» состоится 31 января в 15:00
ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева проведут сразу два контрольных матча.
В первом из них лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Вторым соперником ЛНЗ также станет боснийский клуб. Команда Пономарева встретится с ФК «Железничар».
«Железничар» в чемпионате Боснии и Герцеговины идет на пятом месте. В 19 матчах команда набрала 25 очков.
Товарищеский матч. Турция. 31 января, 15:00. Трансляция не запланирована
ЛНЗ (Украина) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)
