Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 января 2026, 14:23 | Обновлено 31 января 2026, 14:24
Второй спарринг за день. ЛНЗ сыграет с ФК «Железничар»

Матч ЛНЗ – «Железничар» состоится 31 января в 15:00

ФК ЛНЗ

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева проведут сразу два контрольных матча.

В первом из них лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Вторым соперником ЛНЗ также станет боснийский клуб. Команда Пономарева встретится с ФК «Железничар».

«Железничар» в чемпионате Боснии и Герцеговины идет на пятом месте. В 19 матчах команда набрала 25 очков.

Товарищеский матч. Турция. 31 января, 15:00. Трансляция не запланирована

ЛНЗ (Украина) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)

По теме:
Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка проводит товарищеский матч с Полонией
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Железничар Сараево
