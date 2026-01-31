Второй спарринг за день. ЛНЗ сыграет с ФК «Железничар»

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, подопечные Виталия Пономарева проведут сразу два контрольных матча.

В первом из них лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Вторым соперником ЛНЗ также станет боснийский клуб. Команда Пономарева встретится с ФК «Железничар».

«Железничар» в чемпионате Боснии и Герцеговины идет на пятом месте. В 19 матчах команда набрала 25 очков.

Товарищеский матч. Турция. 31 января, 15:00. Трансляция не запланирована

ЛНЗ (Украина) – «Железничар» (Босния и Герцеговина)