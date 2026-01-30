Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Дерюгина рассказала, как к ней относился Лобановский
Бывшая украинская гимнастка Ирина Дерюгина поделилась малоизвестной историей о легендарном тренере киевского «Динамо» Валерии Лобановском и экс-форварде киевлян
По словам Дерюгиной, которая уже является бывшей женой Олега Блохина, Лобановский имел очень жесткие правила и не позволял женщинам заходить в командный автобус. Впрочем, для нее было сделано исключение.
«Я была единственной женщиной, которую Лобановский впустил к себе в автобус», – вспомнила Дерюгина.
Напомним, Олег Блохин выступал за «Динамо» с 1969 по 1988 год и в 1975 году стал обладателем «Золотого мяча».
