  Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 04:02
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести

Дерюгина рассказала, как к ней относился Лобановский

Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Getty Images/Global Images Ukraine. Ірина Дерюгіна

Бывшая украинская гимнастка Ирина Дерюгина поделилась малоизвестной историей о легендарном тренере киевского «Динамо» Валерии Лобановском и экс-форварде киевлян

По словам Дерюгиной, которая уже является бывшей женой Олега Блохина, Лобановский имел очень жесткие правила и не позволял женщинам заходить в командный автобус. Впрочем, для нее было сделано исключение.

«Я была единственной женщиной, которую Лобановский впустил к себе в автобус», – вспомнила Дерюгина.

Напомним, Олег Блохин выступал за «Динамо» с 1969 по 1988 год и в 1975 году стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: Гордон
