Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что он смотрел последние минуты драматической победы «Бенфики » над «Реалом» в раздевалке вместе с игроками «горожан».

Испанский специалист признался, что они запаниковали, когда украинский голкипер Анатолий Трубин пошел к чужим воротам перед тем, как забить решающий четвертый гол.

Третий гол «Реала» в Лиссабоне мог бы обеспечить ничью 3:3 и выбить «Манчестер Сити» из восьмерки лучших команд Лиги чемпионов.

«Мы все были на поле, поэтому не знали, что «Бенфике» нужен гол для выхода в следующий раунд, когда стали смотреть последние минуты. Когда вратарь отправился в штрафную соперника, мы спросили: «Трубин, зачем ты это делаешь?».

«Реал» мог сравнять счет, и мы вылетели бы из первой восьмерки». Но это была хорошая стратегия со стороны Жозе Моуриньо – забить четвёртый гол, не так ли!»

На вопрос о том, собирается ли Пеп отправить поздравление своему давнему сопернику, Гвардиола ответил: «Да, конечно».

«Манчестер Сити» одолел в последнем туре турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 и занял восьмое место в турнирной таблице. Команда Пепа Гвардиолы завоевала путевку в 1/8 финала и сумела избежать раунда плей-офф.