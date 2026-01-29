Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Наставник «Манчестер Сити» не знал, что «Бенфике» необходимо забить четвертый гол
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что он смотрел последние минуты драматической победы «Бенфики » над «Реалом» в раздевалке вместе с игроками «горожан».
Испанский специалист признался, что они запаниковали, когда украинский голкипер Анатолий Трубин пошел к чужим воротам перед тем, как забить решающий четвертый гол.
Третий гол «Реала» в Лиссабоне мог бы обеспечить ничью 3:3 и выбить «Манчестер Сити» из восьмерки лучших команд Лиги чемпионов.
«Мы все были на поле, поэтому не знали, что «Бенфике» нужен гол для выхода в следующий раунд, когда стали смотреть последние минуты. Когда вратарь отправился в штрафную соперника, мы спросили: «Трубин, зачем ты это делаешь?».
«Реал» мог сравнять счет, и мы вылетели бы из первой восьмерки». Но это была хорошая стратегия со стороны Жозе Моуриньо – забить четвёртый гол, не так ли!»
На вопрос о том, собирается ли Пеп отправить поздравление своему давнему сопернику, Гвардиола ответил: «Да, конечно».
«Манчестер Сити» одолел в последнем туре турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 и занял восьмое место в турнирной таблице. Команда Пепа Гвардиолы завоевала путевку в 1/8 финала и сумела избежать раунда плей-офф.
