Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта – 1:0. Сенсация в Бельгии. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:33 |
111
1

Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта – 1:0. Сенсация в Бельгии. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

29 января 2026, 11:33 |
111
1 Comments
Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта – 1:0. Сенсация в Бельгии. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Юнион Сент-Жилуаз нанес поражение Аталанте в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте и завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 70-й минуте забил Анан Халили.

Аталанта с 13 очками заняла 15-е место и сыграет в 1/16 финала. Юнион расположился на итоговой 27-й позиции с 9 баллами и остался без плей-офф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 1:0

Гол: Халили, 70

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Ануар Аит Эль-Хаджи.
По теме:
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
Юнион Сент-Жилуаз Аталанта видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:02 1
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала

Украинский голкипер сумел поразить ворота мадридского гранда

ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 29 января 2026, 12:46 0
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января и начнется в 22:00 по Киеву

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29.01.2026, 08:13
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Moonspell
А в чому сенсація?
Ответить
0
Популярные новости
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 50
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 67
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем