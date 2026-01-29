Юнион Сент-Жилуаз – Аталанта – 1:0. Сенсация в Бельгии. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
28 января Юнион Сент-Жилуаз нанес поражение Аталанте в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Андерлехте и завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийской команды.
Единственный гол на 70-й минуте забил Анан Халили.
Аталанта с 13 очками заняла 15-е место и сыграет в 1/16 финала. Юнион расположился на итоговой 27-й позиции с 9 баллами и остался без плей-офф.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 1:0
Гол: Халили, 70
Видеообзор матча
События матча
