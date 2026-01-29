Наполи – Челси – 2:3. Дубль Жоао Педро. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
28 января 2026 года, в среду, в Неаполе был сыгран матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимал «Челси».
Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.
Победу лондонцам принес дубль бразильского форварда Жоао Педро.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Наполи – Челси – 2:3
Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 – Фернандес, 19 (пен), Педро, 61, 82
Видеообзор матча
События матча
