  4. Наполи – Челси – 2:3. Дубль Жоао Педро. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Наполи
28.01.2026 22:00 – FT 2 : 3
Челси
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:01 | Обновлено 29 января 2026, 13:08
Наполи – Челси – 2:3. Дубль Жоао Педро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января 2026 года, в среду, в Неаполе был сыгран матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Наполи» принимал «Челси».

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.

Победу лондонцам принес дубль бразильского форварда Жоао Педро.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Наполи – Челси – 2:3
Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 – Фернандес, 19 (пен), Педро, 61, 82

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Коул Палмер.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Коул Палмер.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Матиас Оливера.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Вергара (Наполи).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор
