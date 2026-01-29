Украина. Премьер лига29 января 2026, 13:47 | Обновлено 29 января 2026, 13:52
ВИДЕО. Зимние сборы Шахтера. Новичок Оба, слова Турана, тесты для игроков
Клубная пресс-служба опубликовала видеоотчет про первую часть сборов
Зимние сборы донецкого «Шахтера», первые в 2026 году, продолжается в Турции.
Клубная пресс-служба опубликовала видеоотчет о первой части сборов.
В видео – встреча команды после отпуска, разговор с Ардой Тураном, задания на сезон, новичок Проспер Оба и первые тестирования игроков.
Смотрите видео: как горняки начали подготовку ко второй части сезона.
