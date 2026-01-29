Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Зимние сборы Шахтера. Новичок Оба, слова Турана, тесты для игроков
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 13:47 | Обновлено 29 января 2026, 13:52
Клубная пресс-служба опубликовала видеоотчет про первую часть сборов

ФК Шахтер

Зимние сборы донецкого «Шахтера», первые в 2026 году, продолжается в Турции.

Клубная пресс-служба опубликовала видеоотчет о первой части сборов.

В видео – встреча команды после отпуска, разговор с Ардой Тураном, задания на сезон, новичок Проспер Оба и первые тестирования игроков.

Смотрите видео: как горняки начали подготовку ко второй части сезона.

видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Проспер Оба
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
