Зимние сборы донецкого «Шахтера», первые в 2026 году, продолжается в Турции.

Клубная пресс-служба опубликовала видеоотчет о первой части сборов.

В видео – встреча команды после отпуска, разговор с Ардой Тураном, задания на сезон, новичок Проспер Оба и первые тестирования игроков.

Смотрите видео: как горняки начали подготовку ко второй части сезона.

ВИДЕО. Зимние сборы Шахтера. Новичок Оба, слова Турана, тесты для игроков