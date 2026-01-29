Тренер Интера: «Не должны оглядываться на то, чего еще не удалось достичь»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Боруссией» Дортмунд в последнем туре групового этапа Лиги чемпионов 2025/26.

Команда из Милана обыграла соперника на выезде со счетом 2:0, но пробитися сразу в 1/8 финала не сумела – придется начать путь в плей-офф с 1/16 финала.

«Мы не должны оглядываться на то, чего еще не удалось достичь, а сосредоточиться на том, что мы заработали. Это было непросто – и сегодня тоже, на этом стадионе, против этой команды и с энергией, которую способны создавать болельщики Дортмунда. Мы провели серьезный, зрелый матч.

Возможно, в первом тайме нам стоило проявить больше жажды и остроты в созданных моментах при продвижении вперед, но, повторяю, мы довольны, потому что эта команда усердно работает: за последние два месяца рост был экспоненциальным, и такой результат может дать огромный импульс уверенности в своих силах. Сейчас мое единственное внимание – на матче с «Кремонезе» в воскресенье, потому что для меня следующий матч всегда самый важный в сезоне. Мы остаемся здесь на ночь, потом едем, а дальше тренируемся, держа в уме следующий матч – он всегда самый важный.

Как дела у Димарко? Спросите у него. Мы очень довольны, как начался его сезон, с той ментальностью, которую он проявлял с самого начала и сохраняет сейчас, с его желанием усердно работать и быть решающим. У него всегда было качество, и он всегда его демонстрировал. Сейчас мы можем оценить зрелого, полноценного игрока, который имеет огромное значение для нас, и мы очень довольны тем, что он делает.

Заслуга принадлежит этим игрокам, которые быстро приняли наши требования и то, что мы пытались донести. Я думаю, ключевое слово для всего, что происходит в этой группе, в этой раздевалке, – это скромность. Здесь 25 игроков, которые стараются сделать все возможное, чтобы быть главными действующими лицами, понимая, что каждый из них по очереди получит шанс проявить себя и внести важный вклад в команду.

Сегодня я также хочу выделить игры Зоммера и Луиса Энрике, а также Диуфа, который вышел на поле терпеливо, хорошо поработал, не жаловался и понял, как важно – и как сложно – носить эту футболку, учитывая оправданные ожидания вокруг «Интера». Он вышел с правильным настроем, и я рад, что он забил первый гол. Ему нужно продолжать в том же духе, и мы будем продолжать. Мы достигли важного уровня зрелости, где работа всегда на первом месте, а скромность никогда не теряется, независимо от соперника. Мы понимаем, что можно выиграть или проиграть, но то, чего мы никогда не должны терять, – это наше отношение и наш менталитет», – сказал Киву.