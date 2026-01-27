Боруссия Д

28 января на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда начинала прошлый сезон с Нури Шахином в роли главного тренера, и чуть не провалила его. Благо, что вовремя все-таки сменили его на более опытного наставника, Нико Ковача - а тот успел отвоевать хотя бы четвертое место Бундеслиге. Сейчас хорват, к слову, достаточно уверенно идет со своими подопечными там на четвертой позиции.

Тот рывок позволил немцам сохранить право выступать в Лиге чемпионов. Там у них получается не всегда успешно, но практически обязательно ярко, с обилием голов. Только в крайнем туре, с Тоттенхэмом, уступили всего 0:2. Но до этого клуб успел собрать три победы и одиннадцать очков, и, видимо, где-то бессознательно убедил себя досрочно, что выход в плей-офф ему обеспечен.

Интер

Клуб в прошлом сезоне, последнем при Симоне Индзаги, был близок к ряду трофеев, но упустил вообще все! Да и про Киву пока что можно точно говорить в разрезе неудач: летом итальянцы быстро покинули клубный чемпионат мира, в январе в рамках Суперкубка сразу уступили Болонье. Впрочем, пока что все это компенсируется Серией А - там не просто получается идти на первом месте, но и с укреплением своих позиций.

В Лиге чемпионов команда поступила довольно оригинально. Она начала с четырех побед, пользуясь лояльным расписанием. Де-факто уже после встреч с Аяксом, Славией, Юнионом и Кайратом было обеспечено плей-офф - и дальше уже можно было позволить проигрывать грандам, Атлетико, Ливерпулю и Арсеналу. Впрочем, конечно, такой амбициозной команде явно не хочется продолжать эту неприятную полосу.

Статистика личных встреч

В 1994-м году клубы обменялись выездными победами. А в 2019-м году уже выигрывали друг у друга на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Тут стоит применить ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).