Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Sport.ua, UA-Football и betking начинают вторую неделю «Битвы редакций» с грандиозными призами для читателей!

Первую неделю с результатом -0.53 флета выиграл UA-Football. Ранее на сайте Sport.ua были опубликованы итоги первой недели «Битвы редакций», а также объявлены обладатели фрибетов и наушников Airpods 3.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования второй недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3! А также продолжается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26!

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Айнтрахт – Тоттенхэм (28.01. 22:00)

Боруссия Д – Интер (28.01. 22:00)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – UA-Football:

Наполи – Челси (28.01. 22:00)

ПСВ – Бавария (28.01. 22:00)

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Команда (Sport.ua или UA-Football) с худшим финансовым результатом по сравнению с BetKing вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: Айнтрахт – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62], Наполи – Челси [Фора Наполи (0) за 1.90]

Денис Кирильчук: Боруссия Д – Интер [Обе забьют – Да за 1.57], ПСВ – Бавария [Победа Баварии за 1.55]

UA-Football:

Владислав Петрушевский: Айнтрахт – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэма за 1.90], Наполи – Челси [Ничья – 3.40]

Андрей Журба: Боруссия Д – Интер [Тотал больше 2.5 за 1.71], ПСВ – Бавария [Индивидуальный тотал Баварии больше 2.5 за 2.00]

betking:

Ярослав Перканюк: Айнтрахт – Тоттенхэм [Победа Тоттенхэма за 1.90], Наполи – Челси [Обе забьют – Да за 1.66]

Михаил Кузьменко: Боруссия Д – Интер [Обе забьют – Да за 1.57], ПСВ – Бавария [Победа Баварии за 1.55]

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

Айнтрахт – Тоттенхэм [Обе забьют – Да за 1.62],

Боруссия Д – Интер[Тотал больше 2.5 за 1.71],

Наполи – Челси [Фора Наполи (0) за 1.90],

ПСВ – Бавария [Победа Баварии за 1.55].

Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Итоги второй недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и Airpods будут опубликованы вечером 29–30 января на сайте Sport.ua.

Первый конкурсный матч: Айнтрахт – Тоттенхэм. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков (Обе забьют – Да за 1.62): «По простому: Тоттенхэму нужно не проиграть, чтобы попасть в топ-8, а Айнтрахту уже и без разницы – плей-офф им не светит. Но все же и шпоры уже выполнили задачу минимум, и франкфуртская команда сыграет последний еврокубковой матч дома, а значит постарается порадовать своих фанатов. Я бы не был столь уверен в победе шпор, но вот ставка на результативную игру от обоих коллективов выглядит интересной. Айнтрахт, несмотря на свою аутформу, забивает минимум гол на протяжении последних четырех домашних матчей. Тоттенхэм за последние 10 игр оформил один мяч или больше в семи поединках. Верю в «обе забьют».

UA-Football – Владислав Петрушевский (Победа Тоттенхэма за 1.90): «Ситуация в этой паре выглядит достаточно контрастной. Айнтрахт провел откровенно плохой еврокубковый сезон. Немцы в зоне вылета, они проиграли пять матчей из семи и потеряли шансы на выход в плейоф после поражения Карабаху (2:3). Поэтому для них этот поединок – исключительно вопрос престижа и возможность громко «хлопнуть дверью» перед собственными болельщиками во Франкфурте. В свою очередь Тоттенхэм приезжает в Германию с четкой задачей победить, чтобы закрепиться в восьмерке лучших и выйти прямым путем в 1/8 финала. Шпоры, у которых не все хорошо в АПЛ (14-е место), довольно хорошо идут в ЛЧ, выиграв три из четырех последних поединков. Да, отсутствие турнирного давления может сделать Айнтрахт непредсказуемым, но вряд ли это поможет хозяевам сдержать Тоттенхэм. Англичане, в отличие от немцев, действительно имеют мотивацию, являются более искусными и статусными».

betking – Ярослав Перканюк: (Победа Тоттенхэма за 1.90): «На бумаге данный матч важен только для шпор, ведь орлы уже давно упустили шансы на плей-офф Лиги чемпионов. В так называемом птичьем дерби преимущество действительно должно быть на стороне лондонцев. Во-первых, у Айнтрахта идет ужасная серия без побед во всех турнирах с начала декабря 2025 года. Во-вторых, выступления Тоттенхэма в АПЛ и ЛЧ – это «земля и небо», где коллектив Франко (находящийся на грани увольнения) демонстрирует кардинально разные успехи. Ну и в-третьих, победа во Франкфурте 100% гарантирует шпорам прямой выход напрямую в 1/8 финала. Играем ставку П2 на мотивации действующих обладателей трофея Лиги Европы».

Второй конкурсный матч: Боруссия Д – Интер. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук (Обе забьют – Да за 1.57): «Для немецкой команды сезон проходит достаточно привычно – в Бундеслиге она вторая, в Лиге чемпионов продолжает борьбу за плей-офф. Для гарантированного обеспечения последнего в грядущем поединке шмели должны сыграть хотя бы вничью. Итальянский клуб уверенно шагает по Серии А и уже неплохо закрепился на вершине таблицы, также нерадзурри уже квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов. Команда нередко забивает, однако вместе с этим допускает моменты и в свои ворота».

UA-Football – Андрей Журба (Тотал больше 2.5 за 1.71): «Боруссия имеет достаточное количество очков для того, чтобы выйти в плей-офф, но результат последнего матча против Интера будет иметь для них решающее значение с точки зрения их позиции в турнирной таблице. Обе команды, вероятно, будут пытаться играть в осторожный футбол, однако в Лиге чемпионов им не всегда удается сыграть в свою игру, в частности, из-за банальных ошибок в важных матчах под давлением. Считается, что Интер является одной из тех итальянских команд, умеющих засушить матч, но результаты вице-чемпионов Серии А в предыдущих матчах во всех турнирах показывают обратное, поэтому мы считаем, что в этом поединке команды забьют на двоих минимум три гола».

betking – Михаил Кузьменко (Обе забьют – Да за 1.57): «Лобная дуэль прямых конкурентов – шмели лишь на одно очко отстают от нерадзурри, у обеих команд до сих пор есть шансы подняться в восьмерку лучших при определенных условиях, обе команды стремятся реабилитироваться за предыдущие поражения прошлого тура ЛЧ. Напомню, что Дортмунд сам себе привез проблемы против шпор (в меньшинстве уступили 0:2), а миланцы допустили кучу ошибок против другого представителя столицы Англии Арсенала (фиаско 1:3 на Джузеппе Меацца). Чего ждать от очного противостояния этих команд? Думаю, в первую очередь голов. Коллектив Ковача именно против Тоттенхэма впервые не отличился в этом сезоне в ЛЧ. В свою очередь, подопечные Киву даже от аутсайдера Пизы в пятницу пропустили дважды (2:6), а в гостевых поединках на евроарене стабильно отмечались. Ставлю на голы от обеих команд».

Третий конкурсный матч: Наполи – Челси. Прогнозы участников

Sport.ua – Даниил Агарков (Фора Наполи (0) за 1.90): «Тут, в отличии от матча Айнтрахта и Тоттенхэма, есть команда, для которой результат матча будет превыше всех других возможных целей. К примеру, ротации состава или что-то такого. Наполи выйдет на своем поле и будет бороться за три очка, ведь прямо сейчас подопечные Антонио Конте идут на 25-м месте. Да, Челси, по-хорошему тоже победить бы и постараться попасть в топ-8, но эта мотивация не является столь вопиющей, ведь плей-офф то гарантирован. У Наполи далеко не все получается в Лиге чемпионов и Серии А, но команда высокого уровня. Победить не самый стабильный Челси дома – вполне возможно».

UA-Football – Владислав Петрушевский (Ничья за 3.40): «Челси уже гарантировал себе плей-оф главного клубного европейского турнира, результат на синих не будет давить. Прыгать выше? Хм, даже победа в Неаполе не гарантирует лондонцам ТОП-8, потому здесь спорно. В то же время для Наполи этот поединок имеет статус «матча жизни». По состоянию на сегодняшний день итальянцы балансируют на границе зоны плей-оф, лишь победа гарантирует им продолжение борьбы в турнире. Возвращение Лукаку на фоне январской нестабильности адзурри и их важной локальной задачи в Лиге чемпионов выглядит довольно своевременным. Давление может как воодушевить команду Конте, так и сковать ее действия в защите. Думаете, будет минимальная победа фаворитов из-за рисков, на которые будет вынужден пойти Наполи? Возможно, это футбол, но кажется, что никто не достигнет цели – результативная ничья является наиболее вероятным сценарием. Особенно с учетом того, что обе команды не отличаются идеальной игрой в обороне».

betking – Ярослав Перканюк: «Ну что ж, для Наполи этот матч из разряда «пан или пропал». «Партенопеям» следует исключительно побеждать, чтобы обеспечить себе попадание в топ-24. Более того, чемпион Италии также будет зависеть от результатов параллельных матчей с участием конкурентов, а это добавляет дополнительной ответственности для хозяев. Кто как ни Антонио Конте, бывший тренер Челси, будет желать наказать свою бывшую команду. У синих, несмотря на все, также будет достаточно мотивации бороться за три очка – пенсионеры стремятся удержать свою прописку в Топ-8. В гостях лондонцы стабильно пропускают, даже принимая во внимание крайние визиты в Италию в Аталанту (1:2) и в сенсационный Карабах (2:2). Поэтому здесь я ожидаю логического обмена голами в Неаполе».

Четвертый конкурсный матч: ПСВ – Бавария. Прогнозы участников

Sport.ua – Денис Кирильчук (Победа Баварии за 1.55): «Действующие чемпионы Нидерландов с большим отрывом доминируют на национальной арене. Но вот в Лиге чемпионов не все так гладко – команда продолжает борьбу за выход в плей-офф, так что очки в предстоящем поединке могут стать для нее критически важными. Форма Баварии в особом представлении не нуждается – в текущем сезоне команда Компани громит всех подряд, поэтому я ожидаю, что такая судьба ждет и ПСВ.

UA-Football – Андрей Журба (Индивидуальный тотал Баварии больше 2.5 за 2.00): «Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани не очень любит ротацию, поэтому практически всегда использует один и тот же состав, прежде всего состоящий из мощной атаки. Несмотря на то, что Бавария уже гарантировала выход сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов, она вряд ли согласится отдать игру на выезде с ПСВ, который продолжает борьбу за плей-офф. В конце концов, мы ожидаем результативного матча и того, что атака Баварии легко справится с обороной ПСВ, которая в этом сезоне не поражает своей надежностью».

betking – Михаил Кузьменко (Победа Баварии за 1.55): «Сенсационное первое поражение Баварии от Аугсбурга (1:2) в Бундеслиге в этом сезоне заставляет рекордмастер мгновенно реагировать на такую ​​осечку. Конечно, мотивация в этой паре будет присутствовать больше в ПСВ, которому нужно выигрывать, чтобы сохранить шансы на плей-офф, и класс и мастерство команды Компани не сомневаются. ПСВ крайне слабо проводит нынешний сезон именно в Лиге чемпионов, хотя неожиданные триумфы над Наполи (6:2) и Ливерпулем (4:1) достойны уважения. Но я лично рассчитываю на спортивную злобу мюнхенцев, они не привыкли дважды подряд оступаться на дистанции. Тем более, что в Баварии сейчас пять подряд гостевых побед – ожидаю шестой в ряд победы».

