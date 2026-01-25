Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии. Формат – 4 тайма по 30 минут.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

🏆 Товарищесий матч

Турция, 25 января 2026, 4 тайма по 30 минут

Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1

Голы: Кабаев, 10, 41, Шола, 46, Крейзиу, 72 (автогол), Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4

Видео голов и обзор матча

Первый гол Динамо на сборах забил Кабаев

Видеозапись матча