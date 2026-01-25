Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
25.01.2026 16:00 – FT 8 : 1
Малишево
Украина. Премьер лига
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

25 января 2026, 19:51 | Обновлено 25 января 2026, 19:56
Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор
ФК Динамо

Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии. Формат – 4 тайма по 30 минут.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

🏆 Товарищесий матч

Турция, 25 января 2026, 4 тайма по 30 минут

Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1

Голы: Кабаев, 10, 41, Шола, 46, Крейзиу, 72 (автогол), Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4

Видео голов и обзор матча

Первый гол Динамо на сборах забил Кабаев

Видеозапись матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Малишево видео голов и обзор Владислав Кабаев Шола Огундана Владислав Герич Роберт Герреро Кирилл Осипенко Александр Пихаленок автогол пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
