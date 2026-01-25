Динамо Киев – Малишево – 8:1. 120 минут в Турции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Киевское Динамо провело контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 16:00 встречались Динамо Киев и команда Малишево из Косова.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра проходит на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии. Формат – 4 тайма по 30 минут.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
🏆 Товарищесий матч
Турция, 25 января 2026, 4 тайма по 30 минут
Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1
Голы: Кабаев, 10, 41, Шола, 46, Крейзиу, 72 (автогол), Герич, 80, Герреро, 107, Осипенко, 110, Пихаленок, 120 (пен) – Ибиши, 4
Видео голов и обзор матча
Первый гол Динамо на сборах забил Кабаев
Видеозапись матча
