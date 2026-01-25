Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косова.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра пройдет на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево