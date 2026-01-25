25.01.2026 16:00 - : -
Украина. Премьер лига25 января 2026, 15:47 | Обновлено 25 января 2026, 15:50
1335
0
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
Игра пройдет на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии
Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косова.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра пройдет на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
