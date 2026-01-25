Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
Товарищеские матчи
Динамо Киев
25.01.2026 16:00 - : -
Малишево
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 15:47 | Обновлено 25 января 2026, 15:50
1335
0

Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево

Игра пройдет на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии

Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра пройдет на стадионе Fanatic Tour Lara Sports Center в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево

Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Первая победа в Турции. Верес обыграл с ФК Азия
Динамо – Малишево. Текстовая трансляция. LIVE
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
