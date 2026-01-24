25.01.2026 15:30 - : -
Динамо Киев – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 15:30 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев
