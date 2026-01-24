Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
25.01.2026 15:30 - : -
Малишево
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 15:23 | Обновлено 24 января 2026, 15:29
769
0

Динамо Киев – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча

24 января 2026, 15:23 | Обновлено 24 января 2026, 15:29
769
0
Динамо Киев – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 15:30 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Динамо Киев – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев

