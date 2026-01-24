Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 15:30 встречаются Динамо Киев и команда Малишево из Косово.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Динамо Киев – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Динамо Киев