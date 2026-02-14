В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Астон Вилла

Очень сильный сезон проводит «Астон Вилла». За 26 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 50 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. И от 1-го и от 6-го места коллектив отделяет 8 баллов. В 1/32 финала Кубка Англии «виллианы» со счетом 1:2 выбили «Тоттенхэм».

В Лиге Европы «Астон Вилли» удалось завоевать 21 балл за 8 игр и благодаря занять 2-ю строчку общего зачета, которая позволила квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Ньюкасл

Для «сорок» сезон проходит очень неоднозначно. После 26 игр Премьер-лиги на балансе «Ньюкасла» есть 36 баллов, которые пока позволяют клубу находиться на 10 месте турнирной таблицы. От топ-6 коллектив отделяет 6 зачетных пунктов. В 1/32 финала Кубка Англии клуб в серии пенальти одолел «Борнмут».

На международной арене англичане проявили себя достойно – за 8 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 14 баллов, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

В последних 6-х играх во всех турнирах «Ньюкасл» одержал всего 1 победу.

«Ньюкасл» ни разу не сохранил ворота сухими в последних 6-х матчах.

В последних 15 домашних играх «Астон Вилла» одержала 13 побед.

«Ньюкасл» в свою очередь победил лишь в 2/9 последних выездных поединках.

За последние 7 домашних матчей «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.

Прогноз

Матчи каждой из команд в текущем сезоне активны и насыщены большим количеством голов. Ввиду этого я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).