Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Астон Вилла
14.02.2026 19:45 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
14 февраля 2026, 11:21 |
74
0

Астон Вилла – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 14 февраля в 19:45 по Киеву

14 февраля 2026, 11:21 |
74
0
Астон Вилла – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Ньюкасл

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Астон Вилла

Очень сильный сезон проводит «Астон Вилла». За 26 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 50 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. И от 1-го и от 6-го места коллектив отделяет 8 баллов. В 1/32 финала Кубка Англии «виллианы» со счетом 1:2 выбили «Тоттенхэм».

В Лиге Европы «Астон Вилли» удалось завоевать 21 балл за 8 игр и благодаря занять 2-ю строчку общего зачета, которая позволила квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Ньюкасл

Для «сорок» сезон проходит очень неоднозначно. После 26 игр Премьер-лиги на балансе «Ньюкасла» есть 36 баллов, которые пока позволяют клубу находиться на 10 месте турнирной таблицы. От топ-6 коллектив отделяет 6 зачетных пунктов. В 1/32 финала Кубка Англии клуб в серии пенальти одолел «Борнмут».

На международной арене англичане проявили себя достойно – за 8 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 14 баллов, чего было достаточно для выхода в плей-офф.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • В последних 6-х играх во всех турнирах «Ньюкасл» одержал всего 1 победу.
  • «Ньюкасл» ни разу не сохранил ворота сухими в последних 6-х матчах.
  • В последних 15 домашних играх «Астон Вилла» одержала 13 побед.
  • «Ньюкасл» в свою очередь победил лишь в 2/9 последних выездных поединках.
  • За последние 7 домашних матчей «Астон Вилла» лишь раз сохранила ворота сухими.

Прогноз

Матчи каждой из команд в текущем сезоне активны и насыщены большим количеством голов. Ввиду этого я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
14 февраля 2026 -
19:45
Ньюкасл
Обе забьют 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Бернли – Мансфилд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Астон Вилла Ньюкасл прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Футбол | 14 февраля 2026, 03:32 2
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто

Для тренера нет такого понятия, как «первый номер»

Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Футбол | 14 февраля 2026, 07:49 1
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»

Наставник парижского клуба уверен, что никто не может ставить себя выше клуба

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 14:09
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 4
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 18
Футбол
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
13.02.2026, 13:03 3
Футбол
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем