Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал первым игроком из Украины, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 22 тура, в котором «орлы» на выезде победили Санта-Клару со счетом 2:1.

Для Георгия Судакова эта игра стала 19-й в Лиге Португал.

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

80 – Анатолий Трубин (Бенфика)

67 – Сергей Кандауров (Бенфика)

37 – Богдан Милованов (Арока)

32 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 9 – Витория)

25 – Роман Яремчук (Бенфика)

19 – Георгий Судаков (Бенфика)

9 – Сергей Ателькин (Боавишта)

8 – Валерий Бондаренко (Витория)

7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)

Если рассматривать матчи за Бенфику во всех турнирах, то Трубин сыграл 135-й поединок, Судаков – 32-й.

Матчи украинцев за Бенфику

135 – Анатолий Трубин (80 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)

81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)

47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)

32 – Георгий Судаков (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

32 матча (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)

4 гола (4 – Примейра)

4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику