Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в Примейре
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал первым игроком из Украины, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии.
Произошло это в матче 22 тура, в котором «орлы» на выезде победили Санта-Клару со счетом 2:1.
Для Георгия Судакова эта игра стала 19-й в Лиге Португал.
Матчи украинцев в чемпионате Португалии
- 80 – Анатолий Трубин (Бенфика)
- 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 37 – Богдан Милованов (Арока)
- 32 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 9 – Витория)
- 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 19 – Георгий Судаков (Бенфика)
- 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
- 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
- 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)
Если рассматривать матчи за Бенфику во всех турнирах, то Трубин сыграл 135-й поединок, Судаков – 32-й.
Матчи украинцев за Бенфику
- 135 – Анатолий Трубин (80 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
- 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
- 32 – Георгий Судаков (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику
- 32 матча (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
- 4 гола (4 – Примейра)
- 4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)
Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику
- 135 матчей (80 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
- 1 гол (1 – Лига чемпионов)
- 56 матчей без пропущенных мячей
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 18
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина
Владислав завершил выступления на Олимпиаде