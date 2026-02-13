Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
Португалия
13 февраля 2026, 22:48 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:49
Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии

Вспомним всех украинских футболистов, выступавших в Примейре

Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолій Трубін

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал первым игроком из Украины, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 22 тура, в котором «орлы» на выезде победили Санта-Клару со счетом 2:1.

Для Георгия Судакова эта игра стала 19-й в Лиге Португал.

Матчи украинцев в чемпионате Португалии

  • 80 – Анатолий Трубин (Бенфика)
  • 67 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 37 – Богдан Милованов (Арока)
  • 32 – Орест Лебеденко (23 – Визела, 9 – Витория)
  • 25 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 19 – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 9 – Сергей Ателькин (Боавишта)
  • 8 – Валерий Бондаренко (Витория)
  • 7 – Дмитрий Ярчук (Эштурил)

Если рассматривать матчи за Бенфику во всех турнирах, то Трубин сыграл 135-й поединок, Судаков – 32-й.

Матчи украинцев за Бенфику

  • 135 – Анатолий Трубин (80 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
  • 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
  • 32 – Георгий Судаков (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

  • 32 матча (19 – Примейра, 8 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 4 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов, 1 – Примейра)

Анатолий Трубин, статистика выступлений за Бенфику

  • 135 матчей (80 – Примейра, 30 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 6 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 1 гол (1 – Лига чемпионов)
  • 56 матчей без пропущенных мячей
  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 18
По теме:
Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену
Санта-Клара – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин статистика Сергей Кандауров Богдан Милованов Орест Лебеденко Роман Яремчук Георгий Судаков Сергей Ателькин Валерий Бондаренко
Оцените материал
