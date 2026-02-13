Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Реал против Реала, дерби летучих мышей. Прогнозы на 24 тур Ла Лиги
Испания
13 февраля 2026, 19:30
Реал против Реала, дерби летучих мышей. Прогнозы на 24 тур Ла Лиги

Мечтаем о Дайче в Ла Лиге и хорошем матче в исполнении атаки «Барселоны»

13 февраля 2026, 19:30
Реал против Реала, дерби летучих мышей. Прогнозы на 24 тур Ла Лиги
«Ноттингем Форест» уволил Шона Дайча. Зачем эта информация в тексте о Ла Лиге? Потому что время пришло! Каждую неделю я пишу вам здесь, что в Примере много «автобусов». Побеждает не тот, кто лучше всех играет в футбол, а тот, кто лучше справляется с задачей отдать мяч сопернику. Среди тренеров Ла Лиги в последние недели в АПЛ больше всего сватают не какого-то тактического гика, а Бордаласа, который про биться-бороться, а не эстетику. Этот чемпионат не спасти. Да и нужно ли? Он остается интересным даже с «Хетафе» и «Алавесом». Так почему бы не пофантазировать о Дайче в Испании? Его футбол здесь был бы уместен. Его дуэль с Бордаласом через год-два стала бы новой классикой Примеры. Шона годами критикуют за недостаточную эффектность его футбола – но в лиге эффективных команд все бы влюбились в его эффективность. Как по мне, это мэтч. С Дайчем Ла Лига станет еще более колоритной.

Хотя куда уж лучше? Каждую неделю собираемся здесь, чтобы спрогнозировать результаты тура чемпионата Испании, – и каждую неделю удивляемся сенсациям. Попробуем предсказать хотя бы некоторые из них в этом тексте.

13.02. Эльче – Осасуна, Ф2(0), кф. 1.81

30 месяцев «Осасуна» не могла выиграть в гостях в Примере два раза подряд – а теперь это сделала. В 4 последних турах набрала 10 очков, единственная потеря – в матче с «Вильярреалом» (2:2). Легкий вывод: команда в лучшей форме в сезоне. А можно пойти еще дальше и сказать, что в лучшей форме за последние годы... О чем вообще говорить, если вечно прагматичный коллектив 4 тура подряд забивает по 2+ голов? И еще такой момент: «Осасуна» почти всегда берет «свои» очки. «Эльче» на 15 строчке, а против клубов ниже 14 ступеньки таблицы гости провели 8 матчей, в которых не потерпели ни одного поражения, аж 5 из 8 – победы. У «Осасуны» аж 10 неудач в розыгрыше Ла Лиги, однако 8 из них – против клубов топ-8. Она не уступает тем, кто слабее ее. «Эльче» слабее хотя бы потому, что в 2026 году не победил ни в одном из 6 матчей Ла Лиги.

14.02. Эспаньол – Сельта, ИТБ2(1.5), кф. 3

Рискованный вариант? Да. Но коэффициент на событие должен быть ниже. Основная причина: «Эспаньол» бросил играть. Набрал немало очков в первой половине сезона, поэтому задачу «не вылететь» решил – теперь просто убивает время. Футболисты не пытаются победить, а только отрабатывают зарплату. Сейчас команда на серии из 6 туров без побед, 4 последних матча в лиге – проигранные. Среди неудачных поединков в том числе домашние с «Алавесом» (1:2) и «Жироной» (0:2), поэтому свалить все на календарь не получится. С «Эспаньолом» сейчас легко всем. Среди команд вне зоны ЛЧ атака «Сельты» – топ-4 по забитым голам. Аж в 7 из 14 последних туров коллектив отличился как минимум дважды. И это в условиях частых матчей дважды в неделю. Теперь станет легче. «Сельта», кстати, действительно борется за место в еврокубках – будет забивать хотя бы на желании.

14.02. Хетафе – Вильярреал, Х2+ТМ3.5, кф. 1.5

«Хетафе» сможет засушить. В 2 турах подряд команда даже не пропустила – ее рекорд сезона, между прочим. Вторая худшая атака страны. Лучшая защита двух последних третей таблицы. Шоу? Не надейтесь. 6 туров подряд «Хетафе» сыграл через ТМ3.5, а забил и пропустил на отрезке суммарно 10 мячей. Конкретно на этом поле в Ла Лиге провел через нужный нам ТМ аж 14 подряд поединков... Короче, с голами все понятно. Результат? «Вильярреал» не проигрывает. Со старта розыгрыша он уступил в 5 поединках Примеры, каждый – против команд из топ-5 таблицы. С теми, кто ниже, 14 побед и 2 ничьи. Марселино построил машину для побед над слабыми. «Хетафе» может помешать такой «субмарине» выиграть, но не одолеть ее. Всего 2 месяца назад «Вильярреал» соперника победил ну очень уверенно (2:0).

14.02. Севилья – Алавес, Х2, кф. 1.76

«Севилья» среди лучших команд чемпионата по среднему владению мячом. А еще она в 3 очках от зоны вылета, поэтому легко сделать вывод: коллективу этот стиль не то чтобы подходит. Месяцами команда мучается с круглым в ногах. Лучший поединок сезона – тот, где «Севилья» на контратаках разобрала «Барсу» (4:1). Поэтому вижу матч этой команды – прогнозирую итог наиболее вероятного сценария. Здесь «Севилья» будет держать круглый, потому что «Алавес» – крайне вертикальный и играет в гостях. Статус заставляет местных атаковать позиционно и подставляться. У «Севильи» не просто так только 3 победы в 9 матчах против команд, которые ниже нее в таблице. У «Алавеса», наоборот, только 3 поражения в 10 турах против клубов вне топ-10. Это Ла Лига: здесь побеждает тот, кто более прагматичен.

14.02. Реал Мадрид – Реал Сосьедад, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 1.92

Главное шоу тура! 6 матчей провел «Сосьедад» с тренером Матераццо – 6 раз обменялся голами со своими соперниками в Ла Лиге. В 4 из 6 случаев поединки не заканчивались 1:1, то есть содержали еще хотя бы 1 гол. Наиболее важным для нас является, пожалуй, дуэль с «Барселоной»: 2:1 в пользу команды из Сан-Себастьяна, но несколько отмененных голов у каталонцев. Счет 2:5 или 2:6 был бы более справедливым. «Сосьедад» не умеет как следует обороняться, а все проблемы пока решает за счет забитых. «Реал» с Арбелоа не впечатляет, уже пропускал в Мадриде от «Райо» – за атаку гостей не страшно. А вот за защиту – да, потому что столичные отличились в 7 подряд турах Примеры как минимум дважды. В матче команд в первом круге ставка не подвела (2:1), поэтому сыграет и теперь, когда «Сосьедад» каждую неделю развлекает.

15.02. Овьедо – Атлетик, Обе забьют, кф. 2.05

«Атлетик» забил аж 4 гола неделю назад. Да, только в ворота «Леванте» и дома, но «Овьедо» – также новичок лиги, а нам нужен только 1 точный удар от команды из Бильбао. Старший Уильямс 7 дней назад хорошо справился с задачей сыграть форварда, даже в нашу сборную недели залетел – вряд ли теперь выйдет на другой позиции и забудет, как играть в футбол. «Овьедо» в последнее время нравится, но даже после смены тренера пропустил в 4 из 5 крайних туров Ла Лиги – это просто команда со слишком плохой защитой. Так что сухаря не будет, а значит, надо забивать. Может получиться, как удалось в 4 из 5 последних поединков чемпионата. Но есть более важная статистика: «Атлетик» пропустил аж в 9 из 11 гостевых матчей Ла Лиги в сезоне, в 3 последних впервые – еще до перерыва. Статистически выгодный вариант. За такой коэффициент – точно.

15.02. Райо Вальекано – Атлетико, ТМ2.5, кф. 1.71

«Райо» не вышел на поле неделю назад из-за плохого состояния газона и неготовности арены. Кстати, не вышел на это же поле. Вряд ли за неделю что-то кардинально изменилось. Здесь снова будет почти невозможно играть в футбол. Если раньше на этой арене страдали в сезоне даже «Барселона» (1:1) и «Реал» (0:0), то почему такой участи должен избежать «Атлетико»? Тем более, «матрасники» играли матч Кубка Испании на неделе, поэтому уставшие. Да и вообще: у «Атлетико» только 12 забитых в 11 гостевых поединках сезона Ла Лиги. Команда даже на нормальном покрытии едва отличается вне Мадрида, а здесь такой вызов... От атаки «Райо» чуда не ждем априори: у команды 18 забитых в 22 турах чемпионата. На этой арене «Вальекано» сыграл 10 матчей – и 8 раз был зафиксирован проход ставки на ТМ2.5.

15.02. Леванте – Валенсия, Обе забьют, кф. 1.76

«Летучие мыши» против «летучих мышей»! Отталкиваемся от «Валенсии», которая со старта сезона победила в гостях только 1 раз. В 9 из 11 выездных поединков пропустила. Типичная домашняя команда, которая отбывает номер вне домашних стен. На арене «Леванте» также будет страдать. Местные в зоне вылета, но по забитым голам одни из лучших во второй половине таблицы, а еще – лучше, чем, например, «Атлетик». На своем поле «Леванте» отличился в 3 из 4 последних матчей и не уступил в 4 подряд случаях. Хотя бы мяч в ворота «Валенсии» закатить сумеет. Но и пропустит, ведь его защита – самая слабая в чемпионате. В прошлом туре «Атлетик» забил в ворота «Леванте» 4 гола, и это рекорд для клуба из Бильбао за последний год – показательно. В 3 из 4 последних туров команда пропускала хотя бы дважды, в половине матчей сезона впервые – еще до перерыва.

15.02. Мальорка – Бетис, Обе забьют, кф. 1.76

Снова обмен голами. В него легко поверить хотя бы из-за «Бетиса», который специализируется на данной ставке в гостевых матчах: занес проход по ней в 17 из 20 последних игр Ла Лиги. Нового я вам, пожалуй, ничего не расскажу: команда мало заботится о своей защите и атакует большими силами. На прошлой неделе Пеллегрини и так отошел от собственного стиля и выкатил «автобус» в Мадриде против «Атлетико», так что теперь ничего такого не сделает – только вперед, только победа в перестрелке. «Мальорка» провела 6 подряд поединков в Ла Лиге через ТБ2.5, так что времена ее «низовых» матчей прошли. Теперь она не играет надежно в обороне, зато ее форвард Мурики – второй бомбардир лиги после Мбаппе. Дома и забила, и пропустила в 5 матчах подряд, причем в большинстве наша ставка сыграла еще до перерыва.

16.02. Жирона – Барселона, ИТБ2(2.5), кф. 1.86

Продолжаю считать «Жирону» претендентом на вылет из Ла Лиги. В какой-то момент команда победила в чемпионате три раза подряд благодаря выдающимся матчам украинцев, но без этих 9 очков сейчас была бы в красной зоне. Игры как таковой нет, защита – до сих пор топ-3 по пропущенным. Проблема вратаря была весь сезон, сейчас клуб подписал Тер Стегена – и тот сразу травмировался. Лучше не станет. Команда 3 тура подряд без побед. 3 тура подряд пропускает. И это от таких себе соперников, а здесь – злая после поражения в КИ на неделе «Барселона». В личных встречах она «Жирону», которая любит поиграть в футбол, в последнее время легко разбирает: 4:1, 4:1, 2:1. В ворота тройки новичков чемпионата, которые плюс-минус сопоставимы с «Жироной» по качеству сейчас, забила по 3 в 4 из 4 встреч сезона. Не вижу причин не верить в гранда на этой неделе.

Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
