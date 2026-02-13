ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
Парижский клуб не сумел сдержать Аль-Тамари, который пробивал из-за пределов штрафной
«Ренн» вышел вперед в матче 22-го тура чемпионата Франции против ПСЖ, который стартовал в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.
На 34-й минуте нападающий из Иордании Аль-Тамари накрутил защитника соперника пробил из-за пределов штрафной площади и открыл счет в поединке.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался бессилен в этом эпизоде, как и защитники парижской команды.
После 21-го тура ПСЖ набрал 51 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка.
В активе «Ренна» – 31 пункт и шестая позиция.
Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.
⏸️ Derrière après 45 minutes à Rennes.#SRFCPSG I @Ligue1 pic.twitter.com/Mbj2adx5aD— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2026
