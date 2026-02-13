«Ренн» вышел вперед в матче 22-го тура чемпионата Франции против ПСЖ, который стартовал в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

На 34-й минуте нападающий из Иордании Аль-Тамари накрутил защитника соперника пробил из-за пределов штрафной площади и открыл счет в поединке.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался бессилен в этом эпизоде, как и защитники парижской команды.

После 21-го тура ПСЖ набрал 51 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка.

В активе «Ренна» – 31 пункт и шестая позиция.

Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.

ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом