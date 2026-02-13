Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
Франция
13 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:50
875
3

ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом

Парижский клуб не сумел сдержать Аль-Тамари, который пробивал из-за пределов штрафной

13 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 13 февраля 2026, 20:50
875
3 Comments
ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Ренн» вышел вперед в матче 22-го тура чемпионата Франции против ПСЖ, который стартовал в пятницу, 13 февраля, в 20:00 по киевскому времени.

На 34-й минуте нападающий из Иордании Аль-Тамари накрутил защитника соперника пробил из-за пределов штрафной площади и открыл счет в поединке.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оказался бессилен в этом эпизоде, как и защитники парижской команды.

После 21-го тура ПСЖ набрал 51 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка.

В активе «Ренна» – 31 пункт и шестая позиция.

Предыдущий поединок между этими соперниками завершился разгромной победой ПСЖ со счетом 5:0.

ВИДЕО. Без шансов для Сафонова. Ренн шокировал ПСЖ невероятным голом

По теме:
ВИДЕО. Как играет Али Авила, которого собирается подписать Динамо
Мбаппе не хватает 7 голов для установления личного рекорда
Фонсека рассказал, когда Яремчук может дебютировать за Лион
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Матвей Сафонов видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13 февраля 2026, 05:42 174
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе

Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
Футбол | 13.02.2026, 19:41
Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
Шахтер – Рустави – 3:0. Дубль Кауана и суперудар Назарины. Видео голов
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:43
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Пидручный и Мандзын отобрались к гонке преследования на Олимпиаде-2026
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Однозначно вина Забарного, он должен был возле штанги стоять страховать. Не хвататает ему футбольного интеллекта 
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 11
Футбол
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
11.02.2026, 23:55
Олимпийские игры
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
12.02.2026, 09:40 17
Бокс
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 17
Футбол
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем