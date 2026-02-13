Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14.02.2026 22:00
13 февраля 2026, 21:01 | Обновлено 13 февраля 2026, 22:05
Матч начнется 14 февраля в 22:00 по Киеву

ФК Ливерпуль

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Не слишком стабильные результаты в текущем сезоне демонстрируют действующие чемпионы Англии. После 26 туров Премьер-лиги на их счету есть 42 зачетных пункта, которые пока позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. И от 3-й, и от 12-й позиции коллектив отделяет 8 очков. В 1/32 финала Кубка Англии «красным» удалось разгромить перволиговый «Барнсли» со счетом 4:1.

Однако в Лиге чемпионов мерсисайдцы выступили очень сильно – за 8 туров им удалось набрать 18 баллов и занять 3-е место общего зачета, благодаря которому «Ливерпуль» квалифицировался в 1/8 финала.

Брайтон

Несмотря на сильное начало сезона, в последних играх «Брайтон» разочаровывает своими результатами. Однако в общей сложности за 26 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 31 зачетный пункт, что пока позволяет «чайкам» находиться на 14-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет всего 6 очков.

В 1/32 финала Кубка Англии коллектив выбил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» за этот отрезок одержали 4 победы, а еще 1 выигрыш завоевал «Брайтон».

Интересные факты

  • В последних 13 играх Премьер-лиги «Брайтон» одержал лишь 1 победу.
  • За 9 предыдущих домашних матчей «Ливерпуль» потерпел только 1 поражение.
  • «Брайтон» не может сохранить ворота сухими уже 7 матчей подряд.
  • «Ливерпуль» забивал в каждом из 8 последних поединков.

Прогноз

«Брайтон» сейчас находится в очень плохих кондициях, поэтому даже несмотря на нестабильную форму «Ливерпуль» считается очевидным фаворитом. Поэтому я поставлю его на победу в основное время (коэффициент 1.55 по линии БК betking).

