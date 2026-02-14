Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бернли – Мансфилд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 14 февраля в 17:00 по Киеву

Бернли – Мансфилд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Бернли

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бернли» и «Мансфилдом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. За 26 туров Премьер-лиги «бордовым» удалось набрать только 18 зачетных пунктов, пока позволяют занимать предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно серьезное – 9 очков.

В 1/32 финала Кубка Англии «Бернли» со счетом 5:1 разгромил «Миллволл».

Мансфлид

Текущий сезон в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион) проходит для клуба довольно средне. После 29 туров чемпионата на балансе команды есть 39 очков, которые пока позволяют ей занимать 12-ю строчку общего зачета. От зоны вылета «Мансфилд» оторвался на 7 баллов, а от топ-6 пока отстает на 10 пунктов.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии коллектив выбил «Харрогейт», «Аккрингтон» и «Шеффилд Юнайтед».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в 2004 году в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Бернли».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Мансфилда» длится уже 5 матчей подряд. На счету команды 4 ничьи и 1 поражение.
  • В 5/7 предыдущих матчах «Бернли» было забито более 2.5 гола.
  • «Мансфилд» непобедим на выезде уже 7 игр подряд.
  • «Бернли» не может сохранить ворота сухими уже 9 поединков подряд.

Прогноз

Против низших по статусу команд «Бернли» играет в интересный футбол и забивает много голов. Думаю, это продолжится и сегодня, так что поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.69 по линии БК betking).

