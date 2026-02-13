Халл Сити – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка четвертого раунда Кубка Англии
В пятницу, 13 февраля, состоится матч четвертого раунда Кубка Англии между «Халл Сити» и «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «MKM Stadium» в Халле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В прошлом раунде «Халл Сити» в серии пенальти переиграл «Блекберн», а «Челси» одолел «Чарльтон».
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
