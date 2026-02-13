Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 18:03
Халл Сити – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка четвертого раунда Кубка Англии

Халл Сити – Челси. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В пятницу, 13 февраля, состоится матч четвертого раунда Кубка Англии между «Халл Сити» и «Челси».

Поединок пройдет на стадионе «MKM Stadium» в Халле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В прошлом раунде «Халл Сити» в серии пенальти переиграл «Блекберн», а «Челси» одолел «Чарльтон».

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Халл Сити – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Челси Халл Сити
