Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

В январе нападающий провел пять матчей и забил пять мячей – хет-трик «Эвертону» и дубль «Сандерленду».

В текущем сезоне Игор Тиаго провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее Микель Артета раскритиковал «Арсенал».