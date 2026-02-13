Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ
Англия
13 февраля 2026, 18:49 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:22
Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ

Награда досталась Игору Тиаго

13 февраля 2026, 18:49 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:22
Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

В январе нападающий провел пять матчей и забил пять мячей – хет-трик «Эвертону» и дубль «Сандерленду».

В текущем сезоне Игор Тиаго провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее Микель Артета раскритиковал «Арсенал».

Игор Тиаго Брентфорд лучший игрок чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
