Пять голов за пять матчей. Назван лучший игрок месяца в АПЛ
Награда досталась Игору Тиаго
Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.
В январе нападающий провел пять матчей и забил пять мячей – хет-трик «Эвертону» и дубль «Сандерленду».
В текущем сезоне Игор Тиаго провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее Микель Артета раскритиковал «Арсенал».
Five goals in @BrentfordFC's surge up to seventh 🚀— Premier League (@premierleague) February 13, 2026
After signing a new-long term contract earlier, Igor Thiago wins January’s @EASPORTSFC Player of the Month 🥇 pic.twitter.com/yyKAPCRojW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел хотел бы попробовать себя в АПЛ
Бывший наставник «сине-желтых» считает, что в нашей группе развязка наступит в последнем туре