Франция
13 февраля 2026, 19:15 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:31
Сыграет ли Забарный? Ренн и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1

Поединок 22-го тура чемпионата Франции состоится 13 февраля в 20:00 по киевскому времени

13 февраля 2026, 19:15 | Обновлено 13 февраля 2026, 19:31
Сыграет ли Забарный? Ренн и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоится 13 февраля.

Команды сыграют на стадионе «Roazhon Park» в городе Ренн. Стартовый свисток главного арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Три предыдущих поединка Забарный провел на скамейке запасных, а последний раз выходил на поле 23 января в игре против «Осера», когда подопечные Луиса Энрике победили со счетом 1:0.

После 21-го тура ПСЖ набрал 51 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка. В активе «Ренна» – 31 пункт и шестая позиция.

Стартовые составы Ренна и ПСЖ на матч чемпионата Франции

Ренн – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Нападающий Реала вручил персонализированный подарок Роману Яремчуку
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн ПСЖ Ренн - ПСЖ Илья Забарный стартовые составы Матвей Сафонов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
avk2307
Я вибачаюсь, а чи не пора авторів спорт.юа за заголовки трохи  того...?
Я б написав Забарний в старті , а де сафонов......
