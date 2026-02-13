Сыграет ли Забарный? Ренн и ПСЖ выбрали стартовые составы на матч Лиги 1
Поединок 22-го тура чемпионата Франции состоится 13 февраля в 20:00 по киевскому времени
Защитник сборной Украины Илья Забарный выйдет в стартовом составе ПСЖ в матче 22-го тура чемпионата Франции, который состоится 13 февраля.
Команды сыграют на стадионе «Roazhon Park» в городе Ренн. Стартовый свисток главного арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Три предыдущих поединка Забарный провел на скамейке запасных, а последний раз выходил на поле 23 января в игре против «Осера», когда подопечные Луиса Энрике победили со счетом 1:0.
После 21-го тура ПСЖ набрал 51 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на два очка. В активе «Ренна» – 31 пункт и шестая позиция.
Стартовые составы Ренна и ПСЖ на матч чемпионата Франции
