Санта-Клара – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 22-го тура чемпионата Португалии стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени
В матче 22-го тура чемпионата Португалии, который стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени, встретились «Санта-Клара» и «Бенфика».
Местом проведением поединка стала арена «Estádio de São Miguel» на Азорских островах, который вмещает 12 500 болельщиков.
Футболисты сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков – вышли в стартовом составе лиссабонского клуба.
«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. «Санта Клара» разместилась на 16-й позиции, имея в своем активе 17 пунктов.
Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля
Санта-Клара – Бенфика – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
