Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
13 февраля 2026, 20:33 |
220
0

Санта-Клара – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 22-го тура чемпионата Португалии стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени

Санта-Клара – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче 22-го тура чемпионата Португалии, который стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени, встретились «Санта-Клара» и «Бенфика».

Местом проведением поединка стала арена «Estádio de São Miguel» на Азорских островах, который вмещает 12 500 болельщиков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футболисты сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков – вышли в стартовом составе лиссабонского клуба.

«Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 баллов. «Санта Клара» разместилась на 16-й позиции, имея в своем активе 17 пунктов.

Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля

Санта-Клара Бенфика 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Санта-Клара Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
