Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 22:00 матч Лиги 1
В пятницу, 13 февраля, состоится матч 22-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «ПСЖ».
Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ренн – ПСЖ
