В пятницу, 13 февраля, состоится матч 22-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

