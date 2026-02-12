Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Ренн
13.02.2026 20:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 февраля 2026, 20:33 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:37
15
0

Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 22:00 матч Лиги 1

12 февраля 2026, 20:33 | Обновлено 12 февраля 2026, 20:37
15
0
Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 13 февраля, состоится матч 22-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Ренн» и «ПСЖ».

Игра состоится на стадионе «Руазон-Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ренн – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ренн – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Де Дзерби покинул Марсель без компенсации, но с важным условием
Президент ПСЖ прокомментировал компромисс Реала с УЕФА по Суперлиге
Бывший наставник Милана может возглавить Марсель
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Ренн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 23:21 22
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе

Элина уступила Анне в двух сетах и покинула соревнования WTA 1000 в Катаре

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12 февраля 2026, 20:25 1
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12.02.2026, 09:21
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
«Он мощный». Президент МОК объяснила дисквалификацию Гераскевича
Олимпийские игры | 12.02.2026, 13:14
«Он мощный». Президент МОК объяснила дисквалификацию Гераскевича
«Он мощный». Президент МОК объяснила дисквалификацию Гераскевича
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
10.02.2026, 16:50 4
Футбол
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 153
Олимпийские игры
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем