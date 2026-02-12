Президент ПСЖ прокомментировал компромисс Реала с УЕФА по Суперлиге

Руководитель «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу достижения компромисса между мадридским «Реалом» и УЕФА в спорах о создании европейской Суперлиги.

«Я испытываю чувство гордости и радости. Хочу выразить признательность всем участникам этого знакового соглашения. Президенту УЕФА, который ежедневно прикладывает огромные усилия на благо европейского футбола, будучи мудрым и крайне скромным руководителем.

Безусловно, слова благодарности заслуживает и Флорентино Перес – очень благородный и проницательный человек, визионер, стремящийся развивать и совершенствовать индустрию. Если кто-то допустит мысль, что Перес в данной ситуации остался в проигрыше, то этот человек ничего не смыслит в футболе.

Ключевым моментом является то, что в выигрыше остались все, проигравших нет. Победил футбол – именно к этому мы стремились, это было нашей общей задачей.

Сегодня триумф празднуют и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и сам Флорентино. Противостояние не принесло бы результатов, а сейчас мы пришли к финалу, где нет побежденных», – отметил Аль-Хелаифи.