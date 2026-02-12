Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 февраля 2026, 03:37
41
0

Президент ПСЖ прокомментировал компромисс Реала с УЕФА по Суперлиге

Аль-Хелайфи высказался о ситуации с закрытием проекта Суперлиги

12 февраля 2026, 03:37
41
0
Президент ПСЖ прокомментировал компромисс Реала с УЕФА по Суперлиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководитель «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу достижения компромисса между мадридским «Реалом» и УЕФА в спорах о создании европейской Суперлиги.

«Я испытываю чувство гордости и радости. Хочу выразить признательность всем участникам этого знакового соглашения. Президенту УЕФА, который ежедневно прикладывает огромные усилия на благо европейского футбола, будучи мудрым и крайне скромным руководителем.

Безусловно, слова благодарности заслуживает и Флорентино Перес – очень благородный и проницательный человек, визионер, стремящийся развивать и совершенствовать индустрию. Если кто-то допустит мысль, что Перес в данной ситуации остался в проигрыше, то этот человек ничего не смыслит в футболе.

Ключевым моментом является то, что в выигрыше остались все, проигравших нет. Победил футбол – именно к этому мы стремились, это было нашей общей задачей.

Сегодня триумф празднуют и УЕФА, и «Реал», и Ассоциация европейских клубов, и сам Флорентино. Противостояние не принесло бы результатов, а сейчас мы пришли к финалу, где нет побежденных», – отметил Аль-Хелаифи.

Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Флорентино Перес УЕФА Лига чемпионов Суперлига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
