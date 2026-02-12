Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма

Основными претендентами на пост наставника лондонского «Тоттенхэма» считаются итальянец Роберто Де Дзерби и аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Об этом информирует инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X. Напомним, что об отставке датчанина Томаса Франка пресс-служба «шпор» официально сообщила вчера, 11 февраля.

Согласно сведениям источника, в шорт-лист кандидатов также включены бывший нападающий лондонцев Робби Кин, ныне тренирующий «Ференцварош», и 36-летний Франческо Фариоли, возглавляющий «Порту». Сообщается, что руководство клуба уже проводило предварительные обсуждения по их кандидатурам.

На данный момент «Тоттенхэм» находится на 16-й строчке в таблице английской Премьер-лиги, имея 29 баллов после 26 туров. Преимущество перед зоной вылета составляет пять очков.