Ювентус нацелился на трансфер голкипера топ-клуба АПЛ

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением стража ворот «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио в летнее трансферное окно. Лондонский клуб готов отпустить итальянца примерно за 25 млн евро.

Представители «старой синьоры» внимательно следят за ситуацией и планируют заключить сделку, если появятся экономически выгодные условия. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Помимо туринцев, интерес к основному вратарю «шпор» проявляет и миланский «Интер». В свою очередь, «Ювентус» допускает продажу Микеле Ди Грегорио, на которого претендуют несколько представителей английской Премьер-лиги.

Пристальное внимание итальянских топ-клубов к Викарио во многом обусловлено его статусом голкипера национальной сборной Италии.

Напомним, что Гульельмо Викарио присоединился к «Тоттенхэму» в 2023 году, перейдя из «Эмполи» за 18 млн евро. Его текущее соглашение с лондонцами действует до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне итальянец выходил на поле в 36 поединках во всех официальных турнирах, пропустил 48 мячей и в 13 случаях сумел сохранить ворота в неприкосновенности.