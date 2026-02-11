Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «У него появилась девушка и все пропало – это уже не топовый игрок»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 21:03 |
1651
1

САБО: «У него появилась девушка и все пропало – это уже не топовый игрок»

Известный в прошлом тренер – о Шапаренко

11 февраля 2026, 21:03 |
1651
1 Comments
САБО: «У него появилась девушка и все пропало – это уже не топовый игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на продление контракта Николая Шапаренко.

«Для «Динамо» такое решение вполне логично. К Шапаренко есть интерес со стороны других клубов, и за ним продолжат внимательно следить после старта чемпионата. Киевляне продлили контракт, чтобы не потерять игрока бесплатно, поэтому теперь могут сами определять его трансферную стоимость.

В Ла Лиге ему было бы непросто. Два года назад Шапаренко заметно прибавил и выглядел полноценным центральным полузащитником: много работал по всему полю, хорошо действовал в отборе и обладал мощным ударом. Однако впоследствии этот прогресс сошел на нет. На сегодняшний день Шапаренко, по моему мнению, не является топовым футболистом», – сказал Сабо.

По теме:
Перенес операцию. Заря надолго потеряла легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с футболистом сборной Украины
Украинский тренер: «Весной этому клубу УПЛ будет сложнее»
Николай Шапаренко Динамо Киев расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Футбол | 11 февраля 2026, 07:28 13
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата

Сергей Станиславович не видит кандидатов из Польши

Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 11.02.2026, 20:01
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Атлетик – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 21:19
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
Олимпийские игры | 11.02.2026, 15:18
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
«Видим это как путь». МОК предложит Гераскевичу альтернативу шлему памяти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
В заголовку Олійн к написав щось про дівчину, а в самому тексті про неї нічого не сказано, зовсім 0. Дуже професіАнально.
Ответить
0
Популярные новости
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 66
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
09.02.2026, 16:41 3
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем