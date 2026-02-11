САБО: «У него появилась девушка и все пропало – это уже не топовый игрок»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на продление контракта Николая Шапаренко.

«Для «Динамо» такое решение вполне логично. К Шапаренко есть интерес со стороны других клубов, и за ним продолжат внимательно следить после старта чемпионата. Киевляне продлили контракт, чтобы не потерять игрока бесплатно, поэтому теперь могут сами определять его трансферную стоимость.

В Ла Лиге ему было бы непросто. Два года назад Шапаренко заметно прибавил и выглядел полноценным центральным полузащитником: много работал по всему полю, хорошо действовал в отборе и обладал мощным ударом. Однако впоследствии этот прогресс сошел на нет. На сегодняшний день Шапаренко, по моему мнению, не является топовым футболистом», – сказал Сабо.