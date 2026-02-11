Страсть осталась, но химии уже нет: об уходе Де Дзерби из Марселя

Отмечу сразу: за «Марселем» всегда наблюдал более-менее регулярно. Наблюдал не только потому, что в этом клубе работал бывший рулевой «Шахтера» Роберто Де Дзерби, и тем более не потому, что в свое время мне нравился фильм Люка Бессона «Такси», в котором импозантный главный герой был ярым фанатом «Марселя», а в первую очередь из-за того, что лично для меня «Олимпик» (Марсель) – первый настоящий французский суперклуб. Да и один из первых таковых в Европе. Один из первых в Европе, кто бросил вызов непобедимому когда-то «Милану», и, в конце концов, сбросил непобедимый когда-то «Милан» с насиженного места.

Бартез, Десайи, Дешам, Папен, Бокшич, Феллер, Пеле (Абеди) – вот какие тогда (в конце восьмидесятых - в начале девяностых) звезды блистали на «Велодроме». Вот эти и другие звезды и выиграли для «Марселя» в 1993 году Кубок чемпионов – первый для Франции. Второй «Ушастый» трофей французам пришлось ждать слишком долго – аж до 2025-го. Но за «ПСЖ» я, понятное дело, не болел, ибо считаю себя приверженцем «Марселя».

Не «бросил» я «Олимпик» и после того, как команду уличили в «договорняке» и отправили во второй дивизион, параллельно лишив «бело-голубых» чемпионского звания.

Хотя дальше, то есть после 1993 года, «Марсель» уже перестал быть гегемоном не только европейского, но и даже французского футбола. Имя собственника клуба Бернара Тапи «предали анафеме», у клуба появились новые собственники, но они и рядом не стояли с амбициями Тапи.

Дальше для «Марселя» началось безвременье. С редкими проблесками надежды.

Последний раз «Марсель» становился чемпионом Франции в 2010-м. С тех пор не только утекло много воды. С тех пор руководство клуба лихорадочно меняло тренеров. Если не брать во внимание Де Дзерби и его отставку, то за последние 14 лет у «Олимпика» сменилось 13 наставников. Стабильность – это не о нынешнем «Марселе».

Тем не менее, с приходом на тренерский мостик команды Де Дзерби многое изменилось. Во всяком случае, так тогда казалось.

Бывший наставник «Шахтера», прославившийся тонкой тактической работой в чемпионате Италии, а опосля – и в чемпионате Англии, достаточно неожиданно решился на переход в команду, которая давно живет в тени былых славных времен.

У Роберто были более выгодные, прежде всего с точки зрения финансов, предложения. Но он выбрал именно «Марсель».

И на первой же пресс-конференции в новом статусе он объяснил, почему сделал такой выбор: «Я приехал сюда не за деньгами. Я приехал сюда ради страсти, и ради «Велодрома». Ничего подобного в других местах нет».

Тут необходима небольшая ремарка. Тот, кто хотя бы раз побывал в Марселе, не даст соврать: это особенный город. Его жители позиционирует себя космополитами и в то же время уникальными, противопоставляя себя надменному Парижу. Свою футбольную команду марсельцы боготворят. Даже в смутные времена, когда команда прозябала во втором дивизионе или болталась в болоте дивизиона первого, болельщики шли на «Велодром». Шли поддержать и болеть. Вот что выбрал Де Дзерби.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Его первый сезон на «Велодроме» получился удачным. Второе место, прямая путевка в основной раунд Лиги чемпионов. Яркая игра, с высоким агрессивным прессингом, высокий процент владения мячом.

Но были и негативные моменты. Была неудачная серия – пять поражений в семи матчах, была эмоциональная критика Де Дзерби своих игроков. Были и аж 47 пропущенных мячей – слишком много для вице-чемпиона.

Но все понимали, что это лишь начало, что такое допустимо во время перестройки. И что новый сезон будет как минимум не хуже дебютного.

Новый сезон начался с конфликта. «Марсель» лишился ключевого игрока середины поля – Адриена Рабье, который подрался с Джонатаном Роу. Клуб не стал разбираться, кто виноват, убрал обоих. И взамен были приобретены новые футболисты. В последнее по счету летнее трансферное окно «Олимпик» потратился почти на сто миллионов евро (пришло аж 12 новых игроков). Нынешней зимой марсельский клуб приобрел еще двух футболистов.

И на этом фоне команда громко провалилась в Лиге чемпионов.

Тут, опять-таки, снова важна ремарка. Где бы Де Дзерби не тренировал, его команды не отличались стабильными результатами. До «Марселя» проваливался под его руководством и «Шахтер» (вспомните ту эпическую Лигу чемпионов и поражение от «Шерифа»), да и «Брайтон» бросало то й жар, то в холод.

Что касается нынешней команды итальянца, то есть, уже бывшей, отмечу, что она попросту не совладала с борьбой на два фронта. Хотя и закупился «Олимпик» на славу, но выстроить из новых игроков новую целостную команду Де Дзерби то ли не сумел, то ли не успел.

Тем не менее, еще осенью он был настроен оптимистически. Дескать, «я достаточно силен для того, чтобы работать в «Марселе» еще лет пять или шесть». А готов он был потому, что, по его словам, у него есть «страсть».

Ну, эмоциональности у Де Дзерби действительно не отнять. Впрочем, как и обаяния, как и эрудиции. Особых результатов он нигде пока не добыл, тем не менее, до сих пор его имя значится в числе претендента на пост почти любого топового клуба, лишившегося тренера. Де Дзерби импонировал и клубному руководству «бело-голубых», и болельщикам команды.

В общем, союз Де Дзерби и «Марселя» виделся почти идеальным. Это явно не «брак по расчету».

Они действительно подходили друг другу – этот импозантный эмоциональный специалист и эта особенная команда. Боссы «Олимпика» порой закрывали глаза на «шалости» итальянца, который еще осенью 2024-го заявил (после домашнего поражения «Осеру»), что готов уйти. Мол, если проблема во мне, то я за свое рабочее место не держусь.

Проблема тогда была не в Де Дзерби. Те его слова об отставке взбодрили коллектив, и дальше была удачная игровая серия.

Но в этот раз все сложилось иначе.

Главным катализатором всех бед стало фиаско «Марселя» в Лиге чемпионов. Команда Де Дзерби в последнем туре была разгромлена «Брюгге» (0:3) и финишировала лишь на 25 позиции, не попав в плей-офф.

Это событие очень болезненно воспринял тренер «Марселя». По слухам, после игры с «Брюгге» он попросил у клубных боссов два дня выходных. А после тех выходных вроде бы попросился в отставку. Но на тот момент его отставку «Марсель» не принял.

За несколько дней после фиаско в Брюгге «Марсель» опростоволосился в игре чемпионата с «Парижем». Подопечные Де Дзерби выигрывали в два мяча, но в конце матча пропустили дважды, и игра завершилась вничью. После того поединка Роберто полыхал: «Я раздражен. Я знаю, что мы можем играть намного лучше. Но обо мне не беспокойтесь. Я всегда готов идти на войну. Завтра или хоть сегодня».

Сложно сказать, что подразумевал тренер под теми словами о войне. Но, во всяком случае, после игры с «Парижем» речь об его отставке не велась. Хотя атмосфера в команде уже накалилась до предела: после игры с «Парижем» в «Марселе» снова драка. В этот раз на тренировке сцепились Кондогбия и Вермерен. Тренерский штаб в эти разборки вроде бы не вмешивался. Но, повторюсь, об отставке тогда речи не было.

Речь об отставке велась уже после игры с другим «Парижем» – «Сен-Жермен». Команда Де Дзерби разгромно уступила команде Луиса Энрике – 0:5. После того матча Роберто признался, что не знает, как найти выход из кризиса: «Если бы у меня было решение этой нестабильности, то я бы нашел его любой ценой. Впервые в моей карьере у меня такая команда с такими американскими горками. Мы будем разговаривать с руководством, чтобы найти оптимальное решение».

Getty Images/Global Images Ukraine

После разговора с руководством Де Дзерби решил уйти. Руководство его уже не удерживало. Ибо контакт потерялся. Связь потерялась между тренером и его подопечными. Химия потерялась. Осталась лишь страсть. Но на одной страсти, как оказалось, далеко не уедешь. Даже в такой особенной команде, как «Марсель».

Тем не менее, мне кажется, что Де Дзерби не будет долго без работы. Его харизма, его страсть все еще остается востребованной.