Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 11 февраля 2026, 14:38
2442
6

Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо

Все поединки киевского клуба на сборах будут транслироваться

11 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 11 февраля 2026, 14:38
2442
6 Comments
Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к болельщикам.

Заявление Игоря Суркиса, президента Динамо:

«Прежде всего, искренне благодарю каждого болельщика! Вы – настоящая гордость и ценность нашего клуба. Динамо в чемпионате, во всех турнирах и даже на сборах всегда работает для вас и ради вас.

Мы хорошо знаем, что особенно сейчас, когда враг пытается оставить нас без света и тепла, он никогда не сможет отнять у нас наши мечты и ценности, среди которых – любовь к футболу.

Поэтому мы будем транслировать все наши матчи, предоставлять максимум новостей о клубе и любимых игроках для наших болельщиков.

Сила Динамо всегда была в единстве клуба и болельщиков. Вместе мы должны идти к победам – ради наших друзей, которых мы потеряли из-за войны, ради будущих достижений и, прежде всего, ради победы Украины!»

Подопечные Игоря Костюка начали заключительный тренировочный микроцикл на сборах в Турции. Последние контрольные поединки против «Зимбру» из Молдовы и латвийской команды РФШ состоятся в субботу, 14 февраля.

По теме:
Вратарь Динамо о голах: «У Трубина был фарт. Видел, Алиссон тоже побежал»
Колос проводит спарринг с клубом Мурас Юнайтед из Кыгрызстана
Рух проводит спарринг с клубом Радомлье. Стартовые составы
Игорь Суркис Динамо Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 16:03 17
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка

Норвежец выиграл первую медаль на дебютной Олимпиаде

ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
Бокс | 11 февраля 2026, 07:22 5
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму

Готовится к бою с Махмудовым

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 11:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Футбол | 11.02.2026, 14:35
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10.02.2026, 16:33
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Ну не любить Костюк коли йому заглядають в рота і що тут такого? Суркісу варто більше довіряти власному тренеру і не вестись на шум який піднімають журнолюхи. Головне результат. І якщо тренер вважає, що трансляції товарняків мають бути закриті то так і нехай буде.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Cityzen83
Казкові долбо...би!
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Fan DynamoKyiv
Суркис продолжает поддерживать клуб в трудные моменты, а нам, фанатам Динамо, остаётся только терпеть и верить в команду. Важно помнить, что тяжёлые периоды не вечны, и Динамо вернётся на победный путь. Мы все находимся в одной лодке, и поддержка клуба в любой ситуации-это то, что делает нас настоящими фанатами.
Так что да, трудно, в еврокубках об Динамо вытерают ноги, в чемпионате проигрываем многим командам даже тем которые не уровень УПЛ, но терпим! Все переживания и трудности это только временно. Главное, что Суркис продолжает работать на благо клуба, и болельщики должны поддерживать его и команду, несмотря ни на что.
Ответить
-11
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
09.02.2026, 23:33
Бокс
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 13
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем