Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо
Все поединки киевского клуба на сборах будут транслироваться
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к болельщикам.
Заявление Игоря Суркиса, президента Динамо:
«Прежде всего, искренне благодарю каждого болельщика! Вы – настоящая гордость и ценность нашего клуба. Динамо в чемпионате, во всех турнирах и даже на сборах всегда работает для вас и ради вас.
Мы хорошо знаем, что особенно сейчас, когда враг пытается оставить нас без света и тепла, он никогда не сможет отнять у нас наши мечты и ценности, среди которых – любовь к футболу.
Поэтому мы будем транслировать все наши матчи, предоставлять максимум новостей о клубе и любимых игроках для наших болельщиков.
Сила Динамо всегда была в единстве клуба и болельщиков. Вместе мы должны идти к победам – ради наших друзей, которых мы потеряли из-за войны, ради будущих достижений и, прежде всего, ради победы Украины!»
Подопечные Игоря Костюка начали заключительный тренировочный микроцикл на сборах в Турции. Последние контрольные поединки против «Зимбру» из Молдовы и латвийской команды РФШ состоятся в субботу, 14 февраля.
Так что да, трудно, в еврокубках об Динамо вытерают ноги, в чемпионате проигрываем многим командам даже тем которые не уровень УПЛ, но терпим! Все переживания и трудности это только временно. Главное, что Суркис продолжает работать на благо клуба, и болельщики должны поддерживать его и команду, несмотря ни на что.