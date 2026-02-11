Игорь Суркис сделал важное заявление про матчи Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к болельщикам.

Заявление Игоря Суркиса, президента Динамо:

«Прежде всего, искренне благодарю каждого болельщика! Вы – настоящая гордость и ценность нашего клуба. Динамо в чемпионате, во всех турнирах и даже на сборах всегда работает для вас и ради вас.

Мы хорошо знаем, что особенно сейчас, когда враг пытается оставить нас без света и тепла, он никогда не сможет отнять у нас наши мечты и ценности, среди которых – любовь к футболу.

Поэтому мы будем транслировать все наши матчи, предоставлять максимум новостей о клубе и любимых игроках для наших болельщиков.

Сила Динамо всегда была в единстве клуба и болельщиков. Вместе мы должны идти к победам – ради наших друзей, которых мы потеряли из-за войны, ради будущих достижений и, прежде всего, ради победы Украины!»

Подопечные Игоря Костюка начали заключительный тренировочный микроцикл на сборах в Турции. Последние контрольные поединки против «Зимбру» из Молдовы и латвийской команды РФШ состоятся в субботу, 14 февраля.