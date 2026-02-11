Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Динамо. Старт последнего микроцикла, занятия в группах
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 11:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:51
108
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Старт последнего микроцикла, занятия в группах

Голкипер столичной команды Руслан Нещерет вернулся к тренировкам

11 февраля 2026, 11:47 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:51
108
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Старт последнего микроцикла, занятия в группах
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжило работу на зимних тренировочных сборах в Турции после насыщенного понедельника, 9 февраля, с двумя победными спаррингами – против «Кудровки» (2:1) и «Иберии 1999» (2:0).

Во вторник, 10 февраля, подопечные Игоря Костюка начали заключительный тренировочный микроцикл на этих сборах, кульминацией которого станут контрольные поединки против молдавского «Зимбру» и латвийского РФШ, которые состоятся в субботу, 14 февраля.

Новый день на сборах начался с утренней тренировки. Правда, программа упражнений не была одинаковой для всех. Игроки, которые во время вчерашних спаррингов сыграли больше времени, имели облегчённую тренировку, состоявшую из беговой работы и работы в зале. Остальные футболисты провели интенсивную игровую тренировку на футбольном поле.

Вратари сначала работали отдельно от полевых игроков, но позже Валентин Моргун и Денис Игнатенко присоединились к игровой тренировке. Позитивные кадровые новости во вратарской линии – Руслан Нещерет вернулся к тренировкам. Вечером 10 февраля у команды прошли восстановительные процедуры, которые помогают подготовить динамовцев к следующим тренировкам и матчам.

Фотогалерея

По теме:
Черноморец и Ракицкий договорились о прекращении сотрудничества
Бартулович не рассчитывает на опытного украинца: «Он тренируется с U-19»
Григорчук рассказал новые детали разговора с Ракицким: «Я могу подтвердить»
Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Руслан Нещерет
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10 февраля 2026, 16:33 0
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!

Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»
Футбол | 11 февраля 2026, 11:20 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Титул Металлиста 1925? Нас ждет интересная весна»

Команда готовится ко второй части сезона

ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10.02.2026, 16:03
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
Бокс | 11.02.2026, 07:22
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
ФОТО. Фьюри похудел. Тайсон показал свою текущую форму
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 76
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я его поздравляю. Это будет главный бой»
09.02.2026, 23:33
Бокс
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем