ФОТО. Тренировка Динамо. Старт последнего микроцикла, занятия в группах

Киевское «Динамо» продолжило работу на зимних тренировочных сборах в Турции после насыщенного понедельника, 9 февраля, с двумя победными спаррингами – против «Кудровки» (2:1) и «Иберии 1999» (2:0).

Во вторник, 10 февраля, подопечные Игоря Костюка начали заключительный тренировочный микроцикл на этих сборах, кульминацией которого станут контрольные поединки против молдавского «Зимбру» и латвийского РФШ, которые состоятся в субботу, 14 февраля.

Новый день на сборах начался с утренней тренировки. Правда, программа упражнений не была одинаковой для всех. Игроки, которые во время вчерашних спаррингов сыграли больше времени, имели облегчённую тренировку, состоявшую из беговой работы и работы в зале. Остальные футболисты провели интенсивную игровую тренировку на футбольном поле.

Вратари сначала работали отдельно от полевых игроков, но позже Валентин Моргун и Денис Игнатенко присоединились к игровой тренировке. Позитивные кадровые новости во вратарской линии – Руслан Нещерет вернулся к тренировкам. Вечером 10 февраля у команды прошли восстановительные процедуры, которые помогают подготовить динамовцев к следующим тренировкам и матчам.

