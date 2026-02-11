Сборная УКРАИНЫ11 февраля 2026, 12:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:23
234
0
В новом штабе известные экс-сборники. Андрущак определилась с помощниками
Известно, где украинки будут готовиться к старту отбора на ЧМ-2027
11 февраля 2026, 12:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:23
234
0
Как стало известно Sport.ua новому главному тренеру женской сборной Украины Ие Андрущак будут помогать Валерий Кривенцов, за подготовку вратарей будет отвечать Андрей Дикань и тренер по физподготовке Виктория Петрович.
Подготовку к стартовым матчам отбора на ЧМ-2027 наши футболистки начнут 23 февраля в Турции.
3 марта они сыграют в Анталье с англичанками, а седьмого – с испанками. Поединки пройдут на стадионе «Мардан», который вмещает 7428 зрителей и отвечает всем требованиям УЕФА.
