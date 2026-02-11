Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
11 февраля 2026, 12:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 13:23
В новом штабе известные экс-сборники. Андрущак определилась с помощниками

Известно, где украинки будут готовиться к старту отбора на ЧМ-2027

В новом штабе известные экс-сборники. Андрущак определилась с помощниками
УАФ. Ия Андрущак

Как стало известно Sport.ua новому главному тренеру женской сборной Украины Ие Андрущак будут помогать Валерий Кривенцов, за подготовку вратарей будет отвечать Андрей Дикань и тренер по физподготовке Виктория Петрович.

Подготовку к стартовым матчам отбора на ЧМ-2027 наши футболистки начнут 23 февраля в Турции.

3 марта они сыграют в Анталье с англичанками, а седьмого – с испанками. Поединки пройдут на стадионе «Мардан», который вмещает 7428 зрителей и отвечает всем требованиям УЕФА.

Ия Андрущак женская сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола инсайд Валерий Кривенцов Андрей Дикань
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
