Перед рестартом Премьер-лиги у Оболони несколько кадровых потерь

Как стало известно Sport.ua, в последних спаррингах на турецком сборе – с датским «Кеге» и узбекским «Пахтакором», которые состоятся в один день – 12 февраля, главный тренер «Оболони» Александр Антоненко не сможет рассчитывать на трех игроков.

По имеющейся информации, Максим Грисьо уже вернулся в Киев и был прооперирован, а Евгений Шевченко и Максим Чех еще только тренируются по индивидуальной программе. Все они были травмированы в контрольном матче с австрийским Лиферингом.

В календарном поединке 17-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 23 февраля, «Оболони» точно не помогут Грисьо и Чех, а Шевченко еще может успеть восстановиться.

Сейчас «Оболонь» занимает в чемпионате 12-е место, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» надолго потеряла защитника.