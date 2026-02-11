Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед рестартом Премьер-лиги у Оболони несколько кадровых потерь
Украина. Премьер лига
Перед рестартом Премьер-лиги у Оболони несколько кадровых потерь

С «Александрией» состав киевского клуба не будет оптимальным

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Как стало известно Sport.ua, в последних спаррингах на турецком сборе – с датским «Кеге» и узбекским «Пахтакором», которые состоятся в один день – 12 февраля, главный тренер «Оболони» Александр Антоненко не сможет рассчитывать на трех игроков.

По имеющейся информации, Максим Грисьо уже вернулся в Киев и был прооперирован, а Евгений Шевченко и Максим Чех еще только тренируются по индивидуальной программе. Все они были травмированы в контрольном матче с австрийским Лиферингом.

В календарном поединке 17-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 23 февраля, «Оболони» точно не помогут Грисьо и Чех, а Шевченко еще может успеть восстановиться.

Сейчас «Оболонь» занимает в чемпионате 12-е место, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» надолго потеряла защитника.

По теме:
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Новый тренерский штаб? Интересно и очень информативно»
Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»
В новом штабе известные экс-сборники. Андрущак определилась с помощниками
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Антоненко учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд Максим Грисьо Евгений Шевченко (футболист) Максим Чех
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
