  4. Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:43 |
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника

Травма у Максима Грисьо оказалась серьезной

ФК Оболонь. Максим Грисьо

Как стало известно Sport.ua, игрок «Оболони» Максим Грисьо не избежал повреждения колена в последнем спарринге «пивоваров» на турецком сборе и был вынужден досрочно вернуться в Украину.

По имеющейся информации, ему в Киевском медицинском центре «Ортопедия Руслана Сергиенко» была проведена операция по восстановлению крестообразной связки.

Впереди длительный период восстановления. Возвращение Максима Грисьо в строй ожидается в сентябре.

Ранее «пивовары» сыграли товарищеский матч с молдавским «Петрокубом».

Максим Грисьо Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы травма
