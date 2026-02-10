Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника

Как стало известно Sport.ua, игрок «Оболони» Максим Грисьо не избежал повреждения колена в последнем спарринге «пивоваров» на турецком сборе и был вынужден досрочно вернуться в Украину.

По имеющейся информации, ему в Киевском медицинском центре «Ортопедия Руслана Сергиенко» была проведена операция по восстановлению крестообразной связки.

Впереди длительный период восстановления. Возвращение Максима Грисьо в строй ожидается в сентябре.

Ранее «пивовары» сыграли товарищеский матч с молдавским «Петрокубом».