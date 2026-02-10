Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Премьер-лиги отказался от игрока Шахтера и пригласил троих легионеров
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:49 |
Александр Башмарин покинул расположение «Эпицентра» и вернулся в лагерь донецкой команды

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Дебютант Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усилений перед возобновлением чемпионата.

Накануне стало известно, что клуб из Каменец-Подольского решил отказаться от услуг 20-летнего защитника Александра Башмарина, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

Украинский футболист находился в «Эпицентре» на просмотре, однако не сумел убедить тренерский штаб Сергея Нагорянка и уже покинул расположение команды.

По информации источника, в лагере клуба находятся три неназванных легионера из Нигерии и Эквадора – это центральный защитник, опорный полузащитник и нападающий.

После 16 сыгранных туров «Эпицентр» набрал 14 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном поединке, который состоится 21 февраля, подопечные Нагорняка сыграют против черкасского ЛНЗ.

По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – ЛНЗ
Николай Тытюк
