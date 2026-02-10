Клуб Премьер-лиги отказался от игрока Шахтера и пригласил троих легионеров
Александр Башмарин покинул расположение «Эпицентра» и вернулся в лагерь донецкой команды
Дебютант Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усилений перед возобновлением чемпионата.
Накануне стало известно, что клуб из Каменец-Подольского решил отказаться от услуг 20-летнего защитника Александра Башмарина, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».
Украинский футболист находился в «Эпицентре» на просмотре, однако не сумел убедить тренерский штаб Сергея Нагорянка и уже покинул расположение команды.
По информации источника, в лагере клуба находятся три неназванных легионера из Нигерии и Эквадора – это центральный защитник, опорный полузащитник и нападающий.
После 16 сыгранных туров «Эпицентр» набрал 14 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном поединке, который состоится 21 февраля, подопечные Нагорняка сыграют против черкасского ЛНЗ.
