Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:27 |
Костюк рассказал об изменениях в тренерском штабе Динамо. Есть новые имена

Наставник киевского клуба сообщил о присоединении Владимира Малицкого и Владимира Клименко

Костюк рассказал об изменениях в тренерском штабе Динамо. Есть новые имена
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал обо всех изменениях, которые произошли в его штабе, а также сообщил имена новых специалистов, которые недавно присоединились к «бело-синей» команде:

«В нашем штабе появились видеоаналитик и тренер по функциональной подготовке. Есть моменты, которые в процессе существования команды и ее подготовки следует совершенствовать. Именно поэтому мы пригласили специалистов по этим направлениям.

Из предыдущего штаба остался Мацей Кендзерек. После общения с ним и понимания уровня его знаний как специалиста было принято решение продолжить сотрудничество. Я уверен, что его опыт пригодится нам.

Также оставили тренера по физической подготовке Виталия Кулыбу, который уже давно работает в команде, сотрудничал со многими тренерами и имеет большой багаж знаний.

С вратарями будет работать Михаил Федунов, мне импонирует его подход к тренировочному процессу. Также будет работать опытный Тарас Луценко, который уже много лет является частью структуры «Динамо».

Кроме этого, к нам присоединился тренер по функциональной подготовке Владимир Клименко, и к научной группе Владимир Малицкий. Вместе со мной из команды U-19 пришли мой помощник Олег Венглинский и Сергей Шепель из научной группы.

Все эти специалисты – профессионалы, которые хорошо понимают свое дело и имеют важные для коллектива человеческие черты. В то же время мы всегда находимся в поиске специалистов, которые могут быть полезны для команды», – подытожил Костюк.

Владимир Малицкий ранее находился в структурах черновицкой «Буковины» и академии житомирского «Полесья». Владимир Клименко работал в легкой атлетике, где был известен подготовкой олимпийских спортсменов.

Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
