ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ попрощался с бывшим игроком Шахтера
Андрей Тотовицкий покинул расположение «Кудровки»
Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Андреем Тотовицким. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере и футбольной деятельности», – говорится в сообщении.
По официальной информации, контракт с 33-летним полузащитником разорван по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.
Тотовицкий провел за Кудровку в текущем сезоне УПЛ 6 матчей, забив один гол. Его решающий выстрел в поединке против «Эпицентра» принес Кудровке важную победу (2:1).
Андрей Тотовицкий – воспитанник киевского Динамо, но профессиональную карьеру начал в донецком Шахтере. В составе «горняков» Андрей числился с 2010 по 2020 годы и с 2022 по 2025 год.
