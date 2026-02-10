ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ попрощался с бывшим игроком Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 15:29 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:39
Андрей Тотовицкий покинул расположение «Кудровки»

ФК Кудровка. Андрей Тотовицкий

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Андреем Тотовицким. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Андрею успехов в дальнейшей карьере и футбольной деятельности», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с 33-летним полузащитником разорван по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Тотовицкий провел за Кудровку в текущем сезоне УПЛ 6 матчей, забив один гол. Его решающий выстрел в поединке против «Эпицентра» принес Кудровке важную победу (2:1).

Андрей Тотовицкий – воспитанник киевского Динамо, но профессиональную карьеру начал в донецком Шахтере. В составе «горняков» Андрей числился с 2010 по 2020 годы и с 2022 по 2025 год.

