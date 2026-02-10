Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, заявлен в основном составе горняков.

Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус

Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре

Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)