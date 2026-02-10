Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.
Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).
Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, заявлен в основном составе горняков.
Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус
Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре
