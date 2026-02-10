Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 16:05
272
0

Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

10 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 10 февраля 2026, 16:05
272
0
Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

10 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Это спарринг лидеров УПЛ: Шахтер занимает второе место, а ЛНЗ лидирует в УПЛ (по 35 очков).

Нигерийский форвард Проспер Оба, который перешел из ЛНЗ в Шахтер, заявлен в основном составе горняков.

Шахтер: Ризнык, Кауан Элиас, Мейреллиш, Проспер Оба, Марлон, Назарина, Лукас, Азаров, Бондар, Грам, Вінисиус

Запас: Фесюн, Баглай, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Фарина, Сметана, Швед, Педриньо, Невертон, Цуканов, Бондаренко, Траоре

Шахтер – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Полесье проводит товарищеский матч с шведским клубом Хальмстад
Обменялись голами. Верес сыграл вничью с датским Видовре
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Проспер Оба видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Футбол | 09 февраля 2026, 16:41 3
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера

«МЮ» хочет купить Кауана Элиаса

Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Футбол | 10 февраля 2026, 13:56 0
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»

Андрущак приступила к работе

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10.02.2026, 09:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем