Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2026, 15:30 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:32
1375
0

Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе

10 февраля 2026, 15:30 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:32
1375
0
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 февраля украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 42) и Элина Свитолина (WTA 9) проведут очное противостояние в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand 1 после игры Александрова – Остапенко. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Даяна и Элина играли друг с другом всего один раз. Счет 1:0 в пользу Свитолиной.

Победительница поединка в третьем круге поборется либо с Эммой Наварро, либо с Анной Калинской.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе
Даяна Ястремская – Кристина Букша. Непростой старт в Дохе. Видеообзор матча
Даяна Ястремская Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10 февраля 2026, 09:49 68
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»

Президент УАФ вступил в дискуссию с журналистом

Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10 февраля 2026, 10:02 8
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы

Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками

Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Футбол | 10.02.2026, 08:12
Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Клопп предупредил Реал – если он станет тренером, у Мбаппе будут проблемы
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.02
Теннис | 09.02.2026, 22:54
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.02
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 10.02.2026, 08:46
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем