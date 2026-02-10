Даяна Ястремская – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 февраля украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 42) и Элина Свитолина (WTA 9) проведут очное противостояние в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Встреча начнется третьим запуском на корте Grandstand 1 после игры Александрова – Остапенко. Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву.

Ранее Даяна и Элина играли друг с другом всего один раз. Счет 1:0 в пользу Свитолиной.

Победительница поединка в третьем круге поборется либо с Эммой Наварро, либо с Анной Калинской.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА