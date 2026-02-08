Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Чемпионат Испании
Севилья
08.02.2026 17:15 – FT 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 февраля 2026, 19:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 19:27
4871
14

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

08 февраля 2026, 19:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 19:27
4871
14 Comments
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости довольно быстро вышли вперед благодаря голу Томаса Леммара на 2-й минуте игры. Позже, на 40-й минуте, украинский вингер Виктор Цыганков имел возможность удвоить преимущество каталонцев, однако не реализовал прекрасный момент.

На 90+2-й минуте Кике Салас сравнял счет, однако у «Жироны» все равно был шанс вырвать победу – на 90+8-й минуте «красно-белые» получили право на пробитие пенальти, но Кристиану Стуани не удалось переиграть вратаря.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли на поле в стартовом составе. Первый провел на поле весь матч, второй был заменен в перерыве.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Севилья – Жирона – 1:1
Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2
Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8

Атлетик – Леванте – 4:2
Голы: Гурусета, 29, 34, Серрано, 86, Наварро, 90+9 – Эльгесабаль, 81, Оласагасти, 90+4
Удаление: Маттурро, 17

Алавес – Хетафе – 0:2
Голы: Васкес, 53, Арамбарри, 72 (пен.)

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кике Салас (Севилья).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Жирона), асcист Уго Ринкон.
По теме:
ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем
ФОТО. Мама Мбаппе зарабатывает в Реале больше, чем Лунин
ВИДЕО. Ассист Холанда. Бернарду сравнял счет в матче с Ливерпулем
Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Севилья - Жирона Кике Салас Атлетик Бильбао Леванте Горка Гурусета Роберт Наварро Алавес Хетафе Мауро Арамбарри
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(79)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 13
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 февраля 2026, 17:23 1
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 8 февраля в 18:30 по Киеву

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Футзал | 07.02.2026, 22:31
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
ОИ-2026. Падение Вонн, дебют украинки. Как прошел женский даунхилл
Олимпийские игры | 08.02.2026, 14:27
ОИ-2026. Падение Вонн, дебют украинки. Как прошел женский даунхилл
ОИ-2026. Падение Вонн, дебют украинки. Как прошел женский даунхилл
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🚘
А тролі у випадку Ваната писали , що забити пенку це не досягнення.🖕🖕
Стуані не забив
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
samird
Ох і дурнею ж був цей вихід Стуані під пенальті. Гравець не в ритмі, не розігрітий. Вже не в перший раз бачу як в подібних ситуаціях гравець маже. Віддали три очки супернику. 
Ответить
+4
Kh75
Жирона чудить, з такими фокусами можна і вилетіти
Ответить
+3
🚘
суддя підар🖕🖕
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Стюард #11
Оце так - кловани
Ответить
+1
sahka1981
Н-да, Ечіверія подарував нічию для Севільї, втрата м'яча і відразу гол, ну і Стуані також. А вийшов спеціально під цей пенальті.
Ответить
+1
----
Стуани конечно лохопет. С такими решениями на решающие голы и Мичела нужно бить.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
KAA82
Циганков бездарь кривоногий, такие моменты просрать..
Ответить
-6
Популярные новости
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 11
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем