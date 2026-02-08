Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».

Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Гости довольно быстро вышли вперед благодаря голу Томаса Леммара на 2-й минуте игры. Позже, на 40-й минуте, украинский вингер Виктор Цыганков имел возможность удвоить преимущество каталонцев, однако не реализовал прекрасный момент.

На 90+2-й минуте Кике Салас сравнял счет, однако у «Жироны» все равно был шанс вырвать победу – на 90+8-й минуте «красно-белые» получили право на пробитие пенальти, но Кристиану Стуани не удалось переиграть вратаря.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли на поле в стартовом составе. Первый провел на поле весь матч, второй был заменен в перерыве.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Севилья – Жирона – 1:1

Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2

Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8

Атлетик – Леванте – 4:2

Голы: Гурусета, 29, 34, Серрано, 86, Наварро, 90+9 – Эльгесабаль, 81, Оласагасти, 90+4

Удаление: Маттурро, 17

Алавес – Хетафе – 0:2

Голы: Васкес, 53, Арамбарри, 72 (пен.)