Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Матч завершился со счетом 1:1
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и каталонской «Жироной».
Игра прошла на стадионе Эстадио Рмано Санчес Писхуан в Севилье и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Гости довольно быстро вышли вперед благодаря голу Томаса Леммара на 2-й минуте игры. Позже, на 40-й минуте, украинский вингер Виктор Цыганков имел возможность удвоить преимущество каталонцев, однако не реализовал прекрасный момент.
На 90+2-й минуте Кике Салас сравнял счет, однако у «Жироны» все равно был шанс вырвать победу – на 90+8-й минуте «красно-белые» получили право на пробитие пенальти, но Кристиану Стуани не удалось переиграть вратаря.
Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышли на поле в стартовом составе. Первый провел на поле весь матч, второй был заменен в перерыве.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Севилья – Жирона – 1:1
Голы: Салас, 90+2 – Лемар, 2
Нереализованный пенальти: Стуани, 90+8
Атлетик – Леванте – 4:2
Голы: Гурусета, 29, 34, Серрано, 86, Наварро, 90+9 – Эльгесабаль, 81, Оласагасти, 90+4
Удаление: Маттурро, 17
Алавес – Хетафе – 0:2
Голы: Васкес, 53, Арамбарри, 72 (пен.)
События матча
